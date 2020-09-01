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Rusya'da ağır bilanço: Koronavirüs vakaları bir milyonu geçti

Rusya'da ağır bilanço: Koronavirüs vakaları bir milyonu geçti

Rusya’daki korona vakaları önemli bir artış görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı bir milyonu geçtiğini duyuruldu. Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 17 bin 299 oldu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıklamış, "Koronavirüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" ifadesini kullanmıştı.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs
Koronavirüs

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Rusya’daki korona vakaları önemli bir artış görüldü. Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı bir milyon 48’e yükselirken, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 17 bin 299 oldu.

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Rusya, 6 milyondan fazla korona virüs vakası görülen ABD, yaklaşık 4 milyon vaka görülen Brezilya ve 3 bin 694 binden fazla vaka kaydedilen Hindistan’ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Rusya'da koronavirüs aşısı tescil edildi

Öte yandan, Ağustos ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıklamış, “Koronavirüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” ifadesini kullanmıştı.

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