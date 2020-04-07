Rusya'da 'evde koronavirüs testi' dönemi başlıyor

Rusya’nın halk sağlığı ajansı Rospotrebnadzor, bugün itibarıyla kendi laboratuvarlarında temassız bir biçimde koronavirüs testi yapılabileceği açıklamasını yaptı. İsteyenlerin bu testi ücret karşılığında evlerinde yaptırabilecek, doktor tavsiyesi şartı da aranmayacak.

DÜNYA Dünyayı heyecanlandıran gelişme: Rusya koronavirüs aşısını haziranda deneyecek

Örneği testi isteyen kişi alacak

Testi yaptırmak isteyenler randevu alacak. Sputnik'in haberine göre; kişinin evine gelen sağlık çalışanı, test yaptırmak isteyen kişiyi burun ve boğazından sürüntü yöntemiyle örnek alması için yönlendirilecek. Daha sonra örneğin bulunduğu çubuğu tüpe koyup laboratuvara götürecek. Yani test yaptırmak isteyen kişi ile sağlık çalışanı arasında herhangi bir temas olmayacak. Testin sonucu ise bir ya da iki gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecek.

KORONAVİRÜS Rusya’da 954 yeni koronavirüs vakası çıktı: Rus basını 'rekor' olarak duyurdu

Çeşitli özel test uygulamaları bulunuyor

Söz konusu yöntemin şu an için sadece başkent Moskova ve çevresinde uygulamaya alınacağı belirtiliyor. Ancak Rusya’da daha önce birçok özel laboratuvar, çeşitli kentlerde ücretli test uygulamasını başlatmıştı.