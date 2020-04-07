Koronavirüs Rusyada evde koronavirüs testi dönemi başlıyor
DÜNYA

Rusya'da 'evde koronavirüs testi' dönemi başlıyor

Rusya, özellikle başkent Moskova'da koronavirüs vakalarının artması üzerine isteyene evinde korona testi uygulaması başlattı. İsteyenler 1250 ruble karşılığında evine gelen sağlık personeline test için örnek verecek. Sonuçlar şüpheliye 1-2 gün içinde e-posta ile bildirilecek, pozitif çıktığı takdirde de yetkili kuruma iletilecek.

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Rusya’nın halk sağlığı ajansı Rospotrebnadzor, bugün itibarıyla kendi laboratuvarlarında temassız bir biçimde koronavirüs testi yapılabileceği açıklamasını yaptı. İsteyenlerin bu testi ücret karşılığında evlerinde yaptırabilecek, doktor tavsiyesi şartı da aranmayacak.

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Örneği testi isteyen kişi alacak

Testi yaptırmak isteyenler randevu alacak. Sputnik'in haberine göre; kişinin evine gelen sağlık çalışanı, test yaptırmak isteyen kişiyi burun ve boğazından sürüntü yöntemiyle örnek alması için yönlendirilecek. Daha sonra örneğin bulunduğu çubuğu tüpe koyup laboratuvara götürecek. Yani test yaptırmak isteyen kişi ile sağlık çalışanı arasında herhangi bir temas olmayacak. Testin sonucu ise bir ya da iki gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecek.

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Çeşitli özel test uygulamaları bulunuyor

  • Söz konusu yöntemin şu an için sadece başkent Moskova ve çevresinde uygulamaya alınacağı belirtiliyor. Ancak Rusya’da daha önce birçok özel laboratuvar, çeşitli kentlerde ücretli test uygulamasını başlatmıştı.

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