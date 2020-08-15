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Koronavirüs Rusyada geliştirilen Sputnik V adlı koronavirüs aşısının üretimine başlandı
DÜNYA

Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısının üretimine başlandı

Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Rusya'da koronavirüs aşısının üretimine başlandı.
Rusya'da koronavirüs aşısının üretimine başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Bildiğim kadarıyla bu sabah dünyada ilk defa yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bir aşı tescil edildi. Oldukça etkili çalıştığını, istikrarlı bir bağışıklık oluşturduğunu ve tekrar ediyorum, gerekli tüm denetimleri geçtiğini biliyorum” ifadelerini kullanarak duyurduğu ve Rusya Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği Covid-19 aşısı ‘Sputnik V’nin üretimine başlandığı bildirildi.


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  • Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Gamaleya Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, “Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni koronavirüs enfeksiyonu Covid-19'a karşı aşı üretimine başlandı” ifadelerine yer verildi.

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