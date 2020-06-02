Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Rusyada koronavirüs vaka sayısı 423 bini geçti
DÜNYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 423 bini geçti - Rusya'da koronavirüste son durum

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 423 bini geçti

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 423 bin 741'e, ölü sayısı 5 bin 37'ye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 863 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 423 bin 741'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 182 artarak 5 bin 37’ye, iyileşen sayısı 11 bin 108 artarak 186 bin 985'e yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 41,9'unda semptom görülmediği kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 623, Meksika'da 237 kişi öldü

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 286 artarak 185 bin 374'e, ölü sayısı 71 artarak 2 bin 624'e çıktı.

Şehirde toplam 88 bin 269 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

11 milyondan fazla test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 228 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 11 milyon 100 binden fazla olduğu belirtildi.

Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya Başbakanı Mişustin, koronavirüsü yenerek görevine döndü
KORONAVİRÜS
Rusya Başbakanı Mişustin, koronavirüsü yenerek görevine döndü

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Moskova’da 14 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü. Kremlin Sözcüsü Peskov da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Rusya İnşaat Bakanı koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Rusya İnşaat Bakanı koronavirüse yakalandı
Abone Ol Google News
Atık suyla denizin rengi değişti

Atık suyla denizin rengi değişti

İSKİ'nin arıtma tesisinden akan sular koku oluşturmaya başladı.
Fabrika inşaatı başlıyor

Fabrika inşaatı başlıyor

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı.
2007yi yeniden tezgahlıyorlar!

2007'yi yeniden
tezgahlıyorlar!

'FETÖ imzalı provokasyonlar devreye alındı'
"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

"Gösteriş ve gereksiz meydan okuma"

​Trump neden elinde İncil ile kiliseye yürüdü?
Türkiye'nin kararını bekliyoruz

Türkiye'nin kararını bekliyoruz

​Rusya'dan ikinci S-400 sevkiyatı için flaş açıklama.
Tarihler belli oldu

Tarihler belli oldu

​THY'nin yurtdışı uçuşları yeniden başlıyor.
'Pasif aşı' müjdesi

'Pasif aşı' müjdesi

​Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı.
Trafik kilitlendi

Trafik kilitlendi

İstanbul Haliç Köprüsü'nde korkutan yangın.
En kötü geride kaldı

En kötü geride kaldı

Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10,84 arttı.
Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Ahmet Tekdal hayatını kaybetti

Eski Refah Partisi'nin Genel Başkanlığını yapmıştı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Türkiye tam üye olarak kabul edildi

Türkiye tam üye olarak kabul edildi

​Sağlık Bakanlığı'dan flaş açıklama: Tescillenmiş oldu.
Tedbirleri duyurdu

Tedbirleri duyurdu

​Spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi.
Dev kredi paketi

Dev kredi paketi

​Kamu katılım bankaları da 4 kredi paketini hayata geçiriyor.
Araç sahibi<br>yapacak indirim

Araç sahibi
yapacak indirim

​Faizlerdeki indirim sonrası gözler ikinci elde.
Yeni çalışma modelleri gündemde

Yeni çalışma modelleri gündemde

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk açıkladı.
Pandemi <br>sürecinde bir ilk

Pandemi
sürecinde bir ilk

Zarifoğlu öğrenci sempozyumu yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.