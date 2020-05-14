Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Rusyada koronavirüs vaka sayısı 252 bini geçti
DÜNYA

Rusya'da koronavirüste son durum

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 252 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 252 bin 245'e, ölü sayısı 2 bin 305'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha virüs tespit edilirken ölü sayısı 2 bin 305'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 974 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 252 bin 245'e çıktı.

Mayıs ayı başından bu yana günlük vaka sayısı ilk defa 10 binin altına düşen ülkede, ölü sayısı 93 artarak 2 bin 305'e, iyileşen sayısı 5 bin 527 artarak 53 bin 530'a yükseldi.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e düşerken, yeni vakaların yüzde 40,6'sında semptom görülmediği kaydedildi.

Başkent Moskova'da vaka sayısı 4 bin 712 artarak 130 bin 716'ya, ölü sayısı 58 artarak bin 290'a çıktı.

Şehirde toplam 23 bin 307 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Rusya'da referandumda koronavirüs nedeniyle ertelenmişti: İnternet ve postayla oy kullanacak
KORONAVİRÜS
Rusya'da referandumda koronavirüs nedeniyle ertelenmişti: İnternet ve postayla oy kullanacak

259 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin test yapıldığı ve bugüne kadar test sayısının 6 milyon 100 binden fazla olduğu bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 259 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmet Basın Servisinden yapılan açıklamada da ülke genelindeki cezaevlerinde 617 personel ve 145 mahkumda virüs tespit edildiği aktarıldı.

Rusya ölüme terk ediyor: Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira
KORONAVİRÜS
Rusya ölüme terk ediyor: Rusya'da koronavirüs tedavi bedeli 40 bin lira

Rusya'da Kovid-19 salgınının gelişimi

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti. Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

Moskova başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova'nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs'a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.

Abone Ol Google News
Korona savaşçısının bir günü

Korona savaşçısının bir günü

İki aydır ailelerini görmüyorlar, hayatları yoğun bakımdan ibaret...
Boğaziçi aşı için tarih verdi

Boğaziçi aşı için tarih verdi

'Yakında hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz.'
Avrupanın Hümanistlik modası çöktü

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Kurra hafız ​Hasan Tahsin Feyizli, 83 yaşında profesör oldu.
HDP'yi ittifak<br>üyesi ilan etti

HDP'yi ittifak
üyesi ilan etti

​İYİ Parti-HDP krizi için, "İttifaka zarar vermek istiyorlar" dedi.
Koronayı yok ediyor

Koronayı yok ediyor

​Meslek liselerinden gururlandıran yeni başarı.
Akıl alır gibi değil

Akıl alır gibi değil

​Bilim Kurulu üyesi AVM kuyruklarına isyan etti.

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

30 bin liralık hasta borçlarını ödedi

​Eczanelere borcu olanların defterini kapatıp zarfla para bıraktı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Son hali görüntülendi

Son hali görüntülendi

​Atatürk Havalimanı'nda hummalı çalışma.

'Burası hastane <br>değil futbol kulübü'

'Burası hastane
değil futbol kulübü'

11 kişinin testi pozitif çıktı, TFF'ye isyan ettiler.
Limonda düğüm çözülemiyor!

Limonda düğüm çözülemiyor!

Tarla fiyatı düştü, pazar-manavda el yakıyor.
İlçe yedinci kez taşınacak

İlçe yedinci kez taşınacak

Asırlık ağaçlar da özel sistemle sökülerek taşındı.
Akıl sağlığımız da tehlikede

Akıl sağlığımız da tehlikede

​Birleşmiş Milletler'den koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Drone ile tespit etti

Drone ile tespit etti

Muhtar arazidekilere anında maske indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.