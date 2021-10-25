Koronavirüs Rusyada koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
DÜNYA

Rusya'da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi

Rusya'da Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör) elektron mikroskobu kullanarak koronavirüsün Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

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Haber Merkezi İHA
Rusyada koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
Delta Plus.

Rusya'da en çok görülen koronavirüs mutasyonlarından olan Delta Plus mercek altına alındı.

  • EpiVacCorona aşısını geliştiren Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (Vektör), elektron mikroskobu kullanarak Delta Plus mutasyonunu görüntüledi.

Delta Plus.
Delta Plus.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Delta Plus'ın fotoğraflarını yayımlayarak virüsün bir Afrika yeşil maymununun böbreğinin epitel hücre kültürü üzerine yapay olarak yerleştirildiğini belirtti.

Delta Plus.
Delta Plus.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus, Rusya'da ise geçtiğimiz haziran ayında görülmüştü.

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