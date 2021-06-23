Koronavirüs Rusyada koronavirüsün yeni varyantları salgın durumunu kötüleştirdi
DÜNYA

Rusya'da koronavirüsün yeni varyantları salgın durumunu kötüleştirdi

Rusya’da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantları hızla yayılıyor. İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kayıtlara geçtiği ülkede, haziran başında Kovid-19 vakalarının sayısının yeniden yükselişe geçmesi salgına ilişkin endişeleri artırdı. Buna, virüsün Hindistan varyantı gibi yeni türlerinin hızla yayılmasının yanı sıra virüse karşı alınan tedbirlerin oldukça gevşek ve vatandaşların Kovid-19 aşısına olan ilgisinin düşük olmasının neden olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Rusyada koronavirüsün yeni varyantları salgın durumunu kötüleştirdi
Arşiv

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede Kovid-19'un yeni varyantlarına rastlandığını ve bunların salgın durumunu kötüleştirdiğini bildirdi.

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova da Kovid-19 vakalarının yüzde 90’ının virüsün Hint varyantıyla ilişkili olduğunu söyledi.

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Rusya’da Kovid-19'a karşı tedbirler

Son dönemde vaka sayılarındaki artışın nedenleri arasında virüse karşı tedbirlerin bir süredir oldukça gevşetilmesi de gösteriliyor.

Salgında vaka sayılarının artmasıyla Rusya'nın birçok bölgesinde Kovid-19'a karşı önlemler yeniden uygulamaya konuldu.

Ülkedeki hastanelerde Kovid-19 hastaları için ayrılan yatak sayısı artırılmaya başladı.

Salgın tedbirlerinin yeniden devreye girdiği başkent Moskova'da, söz konusu tedbirlerin sıkılaştırılması yönünde karar alındı.

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki Kovid-19 salgını durumunun "zor" olduğunu belirterek, "Şehir hastanelerinde bulunan 14 bin Kovid-19 hastasının durumu ağır. Sağlık sistemi, tüm imkanlarıyla çalışıyor" ifadesini kullandı.

Kentte Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarını bildiren Sobyanin, söz konusu kararın restoran ve kafeler için geçerli olduğu bilgisini paylaştı.

Karara göre, aşı olan, 6 ay içinde salgını atlatan ve 72 saat içinde Kovid-19 testi yaptıran vatandaşlar, restoran ve kafeleri ziyaret edebilecek. Bunun için aşı olan vatandaşlar, barkod (QR kod) sistemi kullanabilecek.

Ayrıca, Moskova'da futbol taraftar merkezleri ile dans alanları kapatılırken, eğlence ve spor etkinlikleri, barkod (QR kod) sisteminin kullanımıyla 500 kişiyi geçmeme şartıyla düzenlenebilecek.

Rusya’da Kovid-19’a aşılanma zorunluluğu

Önceki aylarda tedbirlerin gevşek olması ve vaka sayılarındaki düşüklüğün vatandaşların aşıya olan ilgisini azalttığı belirtiliyor.

Bu nedenle, Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta başlayan kitlesel aşılama sürecinin hızlandırılmasına yönelik Rus yetkililer tarafından adımlar atıldı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St.Petersburg gibi kentlerde devlet ve hizmet sektörlerinde çalışan vatandaşların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildi.

Bununla birlikte, Moskova ve Moskova bölgesinde aşılanma kampanyaları başlatıldı ve aşı olanların araba ve daire çekilişine katılması sağlandı.

Moskova hastanelerinde ise sadece Kovid-19 aşılı hastalara rutin tedavi yapılması yönünde karar alındı.

Aşılanmanın salgın durumunu iyileştireceği yönünde açıklamalar yapan Rus yetkililer, geçen yıl aşı olan vatandaşların ikinci kez aşı olması gerektiğini de zaman zaman dile getiriyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, son olarak, ülkede 19 milyon 700 bin kişinin aşının ilk dozunu ve 16 milyon 100 bin kişinin iki doz aşı yaptırdığını açıkladı.

Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada da şehirde 2 milyondan fazla kişinin aşılandığı ve aşılanma sürecinin, virüsün Hint varyantı nedeniyle hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Rusya'da son 24 saatte 17 bin 594 Kovid-19 vakası

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 594 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vakalarının sayısı 5 milyon 368 bin 513’e çıktı.

Ülke genelinde son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı sayısı 548 artarak 130 bin 895’e, iyileşen sayısı da 12 bin 660 artışla 4 milyon 902 bin 110’a ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakalarının sayısı 6 bin 534 artarak 1 milyon 307 bin 243’e, virüs nedeniyle yaşamını yitiren sayısı ise 88 artışla 21 bin 686’ya yükseldi.

Rusya'da mayıs sonunda 10 binin altında olan günlük vaka sayısı, 9 Haziran’da 10 binin üzerine çıktı. Kısa sürede sıçrama yapan günlük vaka sayısı, 13 Haziran’da 14 bin 723, 19 Haziran’da ise 17 bin 906 olarak kayıtlara geçti.

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