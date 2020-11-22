DSÖ'nün Kovid-19 özel temsilcisi: 2021'de "üçüncü dalga" gelecek

Çin'deki Türk İş İnsanı Coşkunoğlu anlattı: Burada ne maske var ne mesafe

Çin'in Guandong bölgesinde ticaret yapan Türk İş İnsanı Uğur Cesur Coşkunoğlu bölgedeki son durumu yenisafak'a anlattı. Çin'de koronavirüs gündeminin olmadığını belirten Coşkunoğlu, pandeminin önüne geçildiğini ifade ederek 'Burada ne maske var ne de mesafe' diye konuştu.

