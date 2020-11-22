Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs DSÖnün Kovid-19 özel temsilcisi 2021de "üçüncü dalga" gelecek
DÜNYA

Salgında üçüncü dalga gelecek mi: Avrupa'da koronavirüs ne durumda?

DSÖ'nün Kovid-19 özel temsilcisi: 2021'de "üçüncü dalga" gelecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel mücadele özel temsilcisi Dr. David Nabarro, Avrupa ülkelerinin salgının ilk dalgasına tepkisiz kalmasının ardından ikinci dalganın yaşandığını belirterek, "Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek" uyarısında bulundu. Nabarro ayrıca, Avrupa ve İsviçre'nin pandemiyle mücadelesini ağır şekilde eleştirdi.

Haber Merkezi AA
Dr. David Nabarro
Dr. David Nabarro

Swissinfo internet sitesindeki habere göre, İsviçre'de Almanca yayın yapan "CH Media" grubuna konuşan Nabarro, Avrupa ve İsviçre'nin pandemiyle mücadelesini ağır şekilde eleştirdi.

"İsviçre'de koronavirüse yakalanan arkadaşım tedavi almakta zorluk çekti"

Nabarro, dünyanın sayılı zengin ülkelerinden İsviçre'de bir arkadaşının Kovid-19'a yakalandıktan sonra ciddi şekilde hastalandığını ve gerekli tedaviyi almakta zorluk çektiğini belirtti.

Korona sözlüğü hazırlandı
GÜNDEM
Korona sözlüğü hazırlandı

"Avrupa Asya'nın çok gerisinde"

  • Salgınla mücadelede "gevşek" davranan Avrupa ülkelerininvirüsün yayılmasını kontrol etmede Asya'nın çok gerisinde olduğunu vurgulayan Nabarro, İsviçre'nin de salgında mücadelede önlemleri çok erken gevşeten ve ikinci dalgaya yeterince hazırlanmayan ülkeler arasında olduğunun altını çizdi.

Dünyada koronavirüs bilançosu: Toplam 1 milyon 383 bin kişi öldü
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs bilançosu: Toplam 1 milyon 383 bin kişi öldü

"Salgına karşı gerekli stratejiler uygulanmadı"

  • Nabarro, Avrupa'nın ilk dalgaya karşı tepkisinin yetersiz kaldığını ve ardından ikinci dalganın başladığını belirterek, "İlk dalganın kontrol altına alınmasından aylar sonra, yaz aylarında gerekli altyapının oluşturulmasında başarısız olundu ve şimdi ikinci bir dalga var. Gerekli altyapı şu anda oluşturulmazsa önümüzdeki yılın başlarında üçüncü bir dalga gelecek." uyarısını yaptı.

İsviçre'de, özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde vaka sayılarının çok yüksek olduğunu anımsatan Nabarro, yetkililerin halkla salgına karşı gerekli stratejileri uygulamadığını belirtti.

"Asya kurallara daha iyi uyuyor"

Nabarro, Asya ülkelerindeki insanların Avrupa'ya göre, salgını kontrol altında tutmak için gereken mesafe, maske takma ve hijyen önlemlerine daha iyi uyduklarını vurguladı.

Koronavirüs araştırmasında korkunç detay: Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay: Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir

İsviçre'de Federal hükümet, ülke genelinde karantina uygulamasına gitmezken, bazı kantonlar kısmi karantina önlemleri almıştı.

Cenevre dünyada salgından en kötü etkilenen şehirlerden oldu

DSÖ'den hafta içi yapılan açıklamada, örgütün merkezinin de bulunduğu Cenevre ve komşusu Vaud kantonlarında dünyadaki en yoğun kitlesel bulaşmanın görüldüğü kaydedilmişti.

  • İsviçre'de salgın nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmazken, hükümet ilave tedbirlere başvurmuştu. İngiliz Nabarro, 2017'de DSÖ Genel Direktörü seçilen Etiyopyalı Tedros Adhanom'a rakip olmuştu.
Abone Ol Google News
Dünyanın en pahalı şehri Zürih

Dünyanın en pahalı şehri Zürih

​130 şehrin incelendiği araştırma sonuçlandı.
Trabzonda karşılıklı goller

Trabzon'da karşılıklı goller

Trabzonspor-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVMlerde vatandaş yerde yemek yedi

Türkiye'de<br>3 tane var

Türkiye'de
3 tane var

Babası emanet bıraktı, özenle bakıyor.

120 milyon Türk'ün yaşadığı<br> coğrafyanın neden bir adı yok?

120 milyon Türk'ün yaşadığı
coğrafyanın neden bir adı yok?

Karabağ zaferinin taçlanması için yapmamız gerekenler belli.

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz

DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz

Erdoğan, G20 Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Varank test etti

Varank test etti

İlk olarak SOM füzelerinde kullanılacak.
ABD'nin siyahi çocukları kayıp

ABD'nin siyahi çocukları kayıp

Yoksul semtlerde yaşayan yaklaşık 450 bin çocuk kayıp.
Kavala'larla bir arada olamayız

Kavala'larla bir arada olamayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.
Yüzlerce<br> tatilci yolda kaldı

Yüzlerce
tatilci yolda kaldı

Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı.
Dilenci<br> kılığına girdi

Dilenci
kılığına girdi

Yarım saatte 60 TL topladı.
Harabeye <br>çevirip gittiler!

Harabeye
çevirip gittiler!

​Kafkasya'nın hiroşiması...
Bir senede rekor artış

Bir senede rekor artış

Çanakkale Köprüsü gayrimenkul fiyatlarını uçurdu.
Cenazede izdiham!

Cenazede izdiham!

​200 bin kişi akın etti.
81 ile talimat gönderildi

81 ile talimat gönderildi

Fazladan alınan ücretler iade edilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.