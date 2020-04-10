Suriye’nin kuzeyinde kaçakçı korkusu: 'Ölüm Geçişleri' isimli protestolar başladı

Suriye’nin kuzeyi insan ve malzeme kaçakçılarının sebep olduğu koronavirüs tehlikesi ile karşı karşıya.Suriye Milli Ordusu’nun kontrolü altındaki alanlarda koronavirüse engel olmak için sivil savunma ekipleri ve insani yardım kuruluşları çok sayıda önlem alıyor. Ancak kaçakçılar bu çabaları tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde Suriyeli aktivistler de bu konuya dikkati çekmek için “Ölüm Geçişleri” adlı protesto kampanyası başlattı.

PKK BÖLGESİNE GIDA

Aktivistler, Esed rejimi ve PKK’nın Afrin ile El Bab’daki birçok noktadan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelere kaçak malzeme ve insan soktuğunu belirterek, bu insan hareketliliğinin koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardığını söyledi. Ayrıca yine aynı hatlar üzerinden terör örgütü PKK kontrolündeki bölgelere sebze-meyve ve yakıt taşındığını söyleyen aktivistler, bu hareketliliğin durdurulmasını istedi.

REJİM BÖLGESİNDE KORONA VAR

Rejim bölgelerinde korona vakaları görüldüğüne dikkati çeken aktivistler hastalığın kaçakçılar aracılığı ile kuzeye taşınmasının felaketle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Hem kamplarda uygunsuz koşullarda yaşayan milyonlarca insanın hem de Türkiye’nin güney illerinin virüs tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

Suriye’de muhalif komutanlar da korkunç bir iddiada bulundu. Suriyeli muhalif yayın organlarına konuşan Albay Fatih Hasan, İran’ın koronavirüsü Suriye topraklarına yaymaya çalıştığını iddia etti.