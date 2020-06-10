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Koronavirüs Türkiye vatandaşlarını yine yalnız bırakmadı Özel uçuşla yurda döndüler
TÜRKİYE

Türkiye vatandaşlarını yine yalnız bırakmadı: Özel uçuşla yurda döndüler

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durdurulması sonucu Ukrayna ve İsrail'de kalan Türk vatandaşları, THY'nın özel uçuşuyla Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi DHA
Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, 14 gün karantinada kalacak.
Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları, 14 gün karantinada kalacak.

İsrail ve Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarının taşıyan uçaklar, gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul İl Göç İdaresi görevlilerinin eşliğinde bilgi formu dolduran yolcuların daha sonra pasaport kontrolleri yapıldı. İşletimlerinin ardından yolcular, havalimanından ayrıldı.

İsrail ve Ukrayna'dan getirilen Türk vatandaşları, evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalacak.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'den geldiğini belirten bir yolcu, "Hem uçakta hem de havalimanında form doldurduk. İletişim bilgilerimizi yazdık" dedi.

Türkiye vatandaşlarını yine yalnız bırakmadı: Özel uçaklarla getirildiler karantina sayısı yine arttı
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Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
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Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan ve Moldova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 138 kişi, polis eşliğinde 4 grup halinde otobüslerle Bolu'ya getirildi.
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Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
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Akşam saatlerinde ise Yunanistan'dan İstanbul Havalimanına gelen 30 kişilik yolcu grubu otobüsle Bolu'ya getirildi.
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Yunanistan'dan gelen grup da aynı yurtta kendileri için ayrılan odalara yerleştirildi.
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Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
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Bu arada yurtlarda kalan kişilerin yemek, meyve, çay ve kahve ile diğer bazı ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138 kişi getirilmişti.
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Ukrayna ve Özbekistan’dan Türkiye’ye dönüşleri sağlanan toplam 257 vatandaş daha Sakarya’da karantina altına alındı. Yurtdışından getirilerek Sakarya’da karantina altına alınan vatandaş sayısı ise toplamda bin 749’a ulaştı.
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlar ülkeye getirilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 7 ülkeden 3 bin 358 vatandaşın Türkiye’ye getirileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda uluslararası taşımacılık yapan 25 tır şoförü Ro-Ro gemisi ile Karasu Limanından ülkeye giriş yaptı. Limanda yapılan ilk sağlık taramaları ardından şoförler, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu’nda da geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında yurtta hazır olarak bekletilen odalarına yerleştirildi.
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Özbekistan’dan uçak ile İstanbul Havaalanı’na getirilen 232 kişilik kafilede havaalanındaki kontrollerinin ardından Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait Abdurrahman Gürses Yurduna 7 otobüs ile getirildi. Otobüslerden tek tek geniş güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi.
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Öte yandan, Pazartesi günü öğle saatlerinde yurt dışından Sakarya’ya getirilmeye başlanan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen Kredi Yurtlar Kurumuna ait 6 yurtta toplamda karantina altına alınan vatandaş sayısı bin 749’a ulaştı.
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Türkiye vatandaşlarını yine yalnız bırakmadı: Özel uçaklarla getirildiler karantina sayısı yine arttı
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Özbekistan ve Moldova'dan Türkiye'ye dönüşleri sağlanan toplam 425 kişi daha Sakarya ve Bolu'da karantina altına alındı.

İsrail'den gelen bir başka yolcu ise, "Orada bir hastalık geçirdiniz mi ve orada ne kadar kaldınız şeklinde sorular olan formları doldurduk" diye konuştu.

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