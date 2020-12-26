Türkiye'ye girişte test şartı Türkiye'ye girişte test şartı Pazartesi gününden itibaren Türkiye’ye hava yoluyla girecek tüm yolculardan son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu koronavirüs testi istenecek. Kara ve deniz yolunu kullananlar için çarşamba günü başlayacak olan uygulama, 1 Mart 2021’e kadar devam edecek.

Haber Merkezi 26 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 26 Aralık 2020, 03:12 Yeni Şafak