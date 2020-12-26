Türkiye'ye girişte test şartı

Sağlık Bakanlığı, yurtdışından gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
- “28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile; 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir”
Öte yandan uygulama kapsamında mutasyona uğramış virüs görülen İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye gelenlere ek olarak 7 günlük karantina da uygulanacak.