Özgün Ertelenen KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuru ve sınav tarihleri takvimi
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Ertelenen KPSS sınavları ne zaman yapılacak? KPSS önlisans, ortaöğretim ve lisans başvuru ve sınav tarihleri takvimi

ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS sınav tarihleri gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iptal edilen Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ardından yeni sınav takvimi bekleniyordu. Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen ortaöğretim 2022 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. Belirlenen yeni KPSS sınav takvimi 2022'ne göre KPSS ön lisans, ortaöğretim ve lisans sınavı ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak? 2022 KPSS sınavı ve başvuru tarihleri!
KPSS sınav tarihleri 2022

Kamuda görev almak isteyen milyonlarca kişi KPSS sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. KPSS ön lisans başvuruları için son güne girilirken KPSS ön lisans ücreti ve konuları merak konusu oldu. Ertelenen KPSS sınavı sonrasında yeni KPSS sınav ve başvuru takvimini sizler için haberimizde derledik.

YENİ KPSS TAKVİMİ DUYURULDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) sınav takvimini son dakika açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni sınav tarihleri!

  • 2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
  • Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında,
  • ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde,
  • 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

Tekrar edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi güncellemesi 11-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav yeri değiştirme işlemi, 11 Ağustos 2022 saat 14.00'te başlayacak; 12 Ağustos 2022 saat 23.59'da sona erecek.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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