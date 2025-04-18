Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı var mıdır? Diyanet açıkladı

Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran cuma günü idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde ise akıllara takılan bazı konular bulunuyor. Bu konulardan biri de Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı var mıdır? hakkında oldu. İşte Diyanet'in yanıtı.





Kurban bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dinî dayanağı var mıdır?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet adresinde (kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgilere göre,





Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Zilhiccenin ilk dokuz gününü oruçla geçirdiği rivâyet edildiği için (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]) Zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani Kurban Bayramı’ndan önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk günüdür. Kurban Bayramı’nda da oruç tutulmaz (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1993]; Müslim, Sıyâm, 138-143 [1137-1140]).





Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek müstehaptır. Fakat bu, kendi evinde kurban kesebilen insanlar içindir. Zamanımızda çiftliklerde kurban kestiren bazı Müslümanlara, akşama kadar sıra ancak gelmekte, hatta kesim ertesi güne kalmaktadır. Bu durumda söz konusu insanların aç kalıp oruçlu imiş gibi durmaları uygun değildir.











