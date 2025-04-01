KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025: Kurban Bayramı ne zaman? Tatil kaç gün olacak?

Haziran ayının yaklaşmasıyla beraber, Kurban Bayramı için araştırmalar da hızlandı. Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatilin kaç gün süreceği gibi soruların yanıtları sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takviminde de yer aldığı gibi bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında olacak. Böylece Kurban Bayramı tatili 4 gün olacak.





KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı'nın arefesi 5 Haziran Perşembe, bayramın 1. günü ise 6 Haziran Cuma gününe denk gelmektedir. Kurban Bayramı'nın son günü 9 Haziran Pazartesi olarak kutlanacak.

Kurbanın dinî dayanağı nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan bilgilere göre,

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Kur'ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulmaktadır: “Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.” (el-Hac, 22/28), “Her ümmet için Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık.” (el-Hac, 22/34).





Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivâyetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]). Nitekim kendisi de kurbanın meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kesmiştir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]). Ayrıca hicretin ikinci yılından günümüze kadarki süreçte Müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.





Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.