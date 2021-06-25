Özgün Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?
DİNİ BİLGİLER

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? sorusunun cevabı Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki kurban namazı var mı? Diyanet, kurban namazı var mı? sorunun cevabını verdi. Haberimizde kurban namazı var mı? sorununa yanıt bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban namazı var mı?
Arşiv

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? sorusu kurban bayramının yaklaşmasıyla sıkça sorulan sorular arasında. Peki Kurban namazı var mıdır? İşte cevabı...

Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?
ÖZGÜN
Kurban ibadetinin mahiyeti ve hükmü nedir?

Kurban namazı var mı?


Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi? sorusuna cevap verildi. Başkanlığın cevabı şöyle:

  • "Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir.
  • Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir."

Kurban

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?
ÖZGÜN
Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
ÖZGÜN
Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
ÖZGÜN
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

Kurban Bayramı'nın önemi nedir?
ÖZGÜN
Kurban Bayramı'nın önemi nedir?

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
ÖZGÜN
Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?
ÖZGÜN
Ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi?

Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?
ÖZGÜN
Kişiler bir araya gelerek Hz. Peygamber adına kurban kesebilirler mi?

Abone Ol Google News
Geleneğin son temsilcisi

Geleneğin son temsilcisi

​Bir zamanlar gelinler Şerife ninenin evinin önünde sıraya girerdi.
Herkesin nefesini tuttuğu o an

Herkesin nefesini tuttuğu o an

​Vücuduna demir saplanan çocuğu sedye üstüne çıkarak kurtardı.
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

'Selam' <br>gençlerle buluştu

'Selam'
gençlerle buluştu

​Albayrak Grubu hat sergisi TÜGVA'da.

Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

​15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

​Mesut Özil ile ilgili sözler ortalığı karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​'Hodri meydan' diyerek yedi medya kuruluşuna çağrıda bulunmuştu

​"Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar avro bütçe ayıracağız."

'Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak'
Silivri’de yağmurun ardından ceviz boyutunda dolu yağışı
Gündem

Silivri’de yağmurun ardından ceviz boyutunda dolu yağışı

Silivri’de, aniden bastıran yağmur yerini ceviz büyüklüğünde doluya bıraktı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlarını korumak isteyenler benzin istasyonlarına sığınırken yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı
Hayat

Doktorun inanılmaz hayat mücadelesi: Demir korkuluklara saplanan çocuğu sedyenin üzerine çıkarak kurtardı

Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandı. 8 gün yoğun bakımda kalan küçük çocuk, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Doktorun, sedyenin üzerine çıkarak küçük çocuğa müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular
Gündem

Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘çılgın proje’ olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesi, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Projeye dair çok sayıda soru soruluyor ve yanıtlar aranıyor. Kanal İstanbul projesi neden yapılmalı? Kanal istanbul olursa ne olur? Kanal İstanbul neden istenmiyor? Kanal istanbul para kazandıracak mı? Kanal İstanbul projesinin Türkiye ekonomisine faydaları neler? Kanal İstanbul nereden geçiyor? Kanal istanbul hangi ilçeleri etkileyecek? Kanal İstanbul’un tehlikeleri var mı? Bu soruların cevapları ve Kanal İstanbul’a dair tüm detaylar haberimizde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.