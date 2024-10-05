"KYK burs başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KYK burs/kredi başvuruları için bekleyiş sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu geri ödemeli kredi ya da geri ödemesiz burs imkanlarını öğrencilere sunuyor.