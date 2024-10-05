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KYK burs başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?

15:385/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?

"KYK burs başvuruları ne zaman 2024-2025?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamada. KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor? 2024-2025 burs ücretleri belli oldu mu?

"KYK burs başvuruları ne zaman 2024-2025? GSB ile KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? KYK burs/kredi başvuruları için bekleyiş sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu geri ödemeli kredi ya da geri ödemesiz burs imkanlarını öğrencilere sunuyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor.

Geçtiğimiz senelerde burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

#KYK
#KYK Burs Başvurusu
#GSB

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