LGS lise tercih robotu 2025: İstanbul'da Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri tercih listesi, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar

LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi günü başlıyor ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Lise tercihlerinin başlamasıyla birlikte, hem öğrenciler hem de veliler, e-okul tercih robotu sistemi üzerinden İstanbul'daki özel program ve proje uygulayan anadolu liselerinin yüzdelik dilimleri ile kontenjanlarını araştırmaya devam ediyor. E-Okul sistemi üzerinden tercih rehberini incelemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. İşte 2025 LGS lise tercih robotu ve rehberi.