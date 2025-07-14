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LGS lise tercih robotu 2025: İstanbul'da Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri tercih listesi, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar

LGS lise tercih robotu 2025: İstanbul'da Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri tercih listesi, yüzdelik dilimler ve kontenjanlar

22:2614/07/2025, Pazartesi
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İstanbul'da Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi
İstanbul'da Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için tercih rehberi yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 LGS tercih robotu ile özel program ve proje uygulayan anadolu liseleri tercih listeleri sorgulaması yapılabiliyor. Öğrenciler ve veliler, lise tercihleri için e-Okul sistemi üzerindeki tercih robotu ile yüzdelik dilimeler ve liselerin kontenjanlarını görüntüleyebiliyor. İşte İstanbul'daki özel program ve proje uygulayan anadolu liseleri

LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi günü başlıyor ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.


LGS LİSE TERCİH ROBOTU 2025

Lise tercihlerinin başlamasıyla birlikte, hem öğrenciler hem de veliler, e-okul tercih robotu sistemi üzerinden İstanbul'daki özel program ve proje uygulayan anadolu liselerinin yüzdelik dilimleri ile kontenjanlarını araştırmaya devam ediyor. E-Okul sistemi üzerinden tercih rehberini incelemek için sayfamızdaki linki kullanmanız yeterli. İşte 2025 LGS lise tercih robotu ve rehberi.

İSTANBUL'DA ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN ANADOLU LİSELERİ TERCİH LİSTESİ

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