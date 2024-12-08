M harfi, hem kız hem de erkek isimlerinde sıkça kullanılan ve isimlere zarif bir dokunuş katan bir harftir. M ile başlayan isimler, genellikle anlamlı ve derin kökenlere sahiptir. Bu isimler, hem geleneksel hem de modern isimlendirmelerde tercih edilir. Örneğin, "Melisa", "Mahmut" gibi isimler hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaygın olarak kullanılır. İşte M harfiyle başlayan kız ve erkek ismi: