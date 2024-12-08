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M harfiyle başlayan isimler

M harfiyle başlayan isimler

17:058/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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M harfi ile başlayan kız ve erkek ismi
M harfi ile başlayan kız ve erkek ismi

M harfiyle başlayan kız ve erkek isimleri, Türk kültüründe sıkça tercih edilen isimler arasında yer alır. Kız isimlerinden Merve, Melis, Meryem gibi zarif ve anlamlı seçenekler popülerdir. Erkek isimleri arasında ise Mehmet, Murat, Mert gibi güçlü ve klasik isimler öne çıkar. M harfiyle başlayan isimler, modern ve geleneksel seçeneklerle geniş bir yelpazede tercih edilebilir.

M harfi, hem kız hem de erkek isimlerinde sıkça kullanılan ve isimlere zarif bir dokunuş katan bir harftir. M ile başlayan isimler, genellikle anlamlı ve derin kökenlere sahiptir. Bu isimler, hem geleneksel hem de modern isimlendirmelerde tercih edilir. Örneğin, "Melisa", "Mahmut" gibi isimler hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yaygın olarak kullanılır. İşte M harfiyle başlayan kız ve erkek ismi:

M harfiyle başlayan kız isimleri

  • Melisa
  • Merve
  • Melek
  • Miray
  • Melike
  • Meryem
  • Müjde
  • Münevver
  • Mihriban
  • Münire
  • Mislina
  • Mualla
  • Mercan
  • Meyra
  • Müşerref

M harfi ile başlayan erkek esimleri

  • Mehmet
  • Mustafa
  • Mahmut
  • Mete
  • Murat
  • Muhammed
  • Muzaffer
  • Mert
  • Musa
  • Melih
  • Mazlum
  • Metin
  • Muhsin
  • Münir
  • Muhittin

#M harfi ile başlayan isimler
#M harfi ile başlayan kız isimleri
#M harfiyle başlayan erkek isimleri

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