Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Merkez Bankası rezervleri açıklandı: TCMB brüt döviz rezervleri 75 milyar 630 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. TCMB toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3,9 milyar dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolara geriledi. Bankanın brüt döviz rezervleri ise 75 milyar 630 milyon dolar oldu.

15:12 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TCMB döviz rezervi

TCMB döviz rezervi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

TCMB döviz rezervi

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi.




#Merkez Bankası
#TCMB
#Merkez Bankası döviz rezervleri
19 dakika önce
default-profile-img
Merkez Bankası rezervleri açıklandı: TCMB brüt döviz rezervleri 75 milyar 630 milyon dolar oldu
Günay Güvenç'in yeni takımı belli oldu
Van’da 4 büyüklüğünde korkutan deprem
Yıkılan bir evin betonundan kozalak çıktı
Büyük bir felakete neden olabilir: 'Kıyamet Buzulu' hızla erimeye devam ediyor
Günde 60 adet yaşam konteyneri üretip deprem bölgesine gönderiyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.