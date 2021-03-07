MİT'in yeni hizmet binası nerede? MİT’in yeni binası KALE Ankara’da mı, İstanbul’da mı?

MİT binası nerede? MİT’in yeni binası KALE Ankara’da mı, İstanbul’da mı?

MİT binası nerede sorusu gündeme geldi. TRT 1’de bu akşam ilk bölümü yayınlanan Teşkilat dizisi MİT’in arka planını anlatıyor. Diziyi izleyenler MİT hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. En çok merak edilenler arasında ise MİT binası var. Diziyi izleyenler MİT binası nerede merak ediyor. Biz de haberimizde MİT binası hakkında detaylara değindik. Peki, MİT binası nerede? MİT’in yeni binası KALE Ankara’da mı, İstanbul’da mı? İşte detaylar....

MİT BİNASI NEREDE?

MİT'in yeni binası İstanbul'da hizmete açıldı. Maslak'ta açılışı yapılan bina giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde bulunuyor.

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MİT Binası Resmi

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edildi. Teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

ANKARA'DAKİ 'KALE'YE BENZER ŞEKİLDE İNŞA EDİLDİ

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı.

Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.