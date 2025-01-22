MTV ödemelerinde son gün ne zaman? 2025 MTV hesaplaması nasıl yapılır?

Yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme işlemlerini sürdüren araç sahipleri, ne kadar vergi ödeyeceğini de araştırıyor. 2025 MTV ödemeleri dijital olarak vergi dairesinin https://dijital.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yapılabiliyor. MTV ödeme işlemleri gün içerisinde saat 00.10 ile 23.50 arasında anlaşmalı bankalar ile online olarak gerçekleştirilebiliyor.





MTV ÖDEMELERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?





MTV ilk taksit ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilecek.





MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?





Motorlu araçların vergilendirilmesinde, araç tipi, araç ilk tescil tarihi, araç yaşı ve silindir hacmi bilgiler isteniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın MTV hesaplama ekranı üzerinden yapılabilen bu işlem ile ne kadar ödeme yapılacağı görülebiliyor.









2025 MTV YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93 ARTIRILDI





Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu. Ayrıca, muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak Pazartesi'ye kadar yatırılabilecek.

Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı, turizm, haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 31 Ocak Cuma'ya kadar yapılabilecek.





7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 20'nci taksitler de ay sonuna kadar ödenebilecek. Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait geri kazanım katılım payı, yıllık harçların ödenmesi ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.





Ayrıca, taşınmaz, motorlu taşıt (satış) ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.





ÖDEMELER PTT'DEN DE YAPILABİLİYOR





Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödemeleri PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulamaları ve PttMatikler aracılığıyla da yapılabiliyor.





Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.

PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, son ödeme tarihi 31 Ocak olan MTV ödemeleri, PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulama ve PttMatikler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.





Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor. ​​​​​​​





MTV NEDİR?





Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, bu taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) yılda iki kez ödenmek üzere motorlu taşıtlar vergisine tabidir.



