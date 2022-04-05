2022 Nevşehir imsakiye: İftar ve sahur vakitleri

Huzurun, bereketin, rahmetin ve dayanışmanın hatırlandığı, umudu, güzellikleri ve neşeyi adeta gönüllere yerleştiren 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Müslüman alemi tarafından en çok merak edilen Nevşehir imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Nevşehir iftar vakti, Nevşehir Sahur vaktini de içeren Nevşehir 2022 imsakiyesi...

2022 Nevşehir İmsakiyesi

Nevşehir iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Nevşehir Ramazan imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2022 Nevşehir imsakiye

2022 Nevşehir Sahur Vakti

Nevşehir sahur vakitleri 2022 Ramazan imsakiyesine göre 30 gün boyunca değişmektedir. Nevşehir Sahur vakitlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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2022 Nevşehir Sahur Vakti

2022 Nevşehir İftar Vakti

Nevşehir iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Nevşehir iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

2022 Nevşehir İftar Vakti

Nevşehir'de iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Nevşehir iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 Ramazan bayramı ne zamana?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

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Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.