O harfi ile başlayan hayvanlar
O harfi ile başlayan pek çok ilginç hayvan bulunmaktadır. Örneğin, primatlar takımından iri yapılı bir maymun türü olan orangutan, Malezya ve Endonezya ormanlarında yaşar. Denizlerin devasa ve hızlı avcılarından orkinos da O harfiyle başlayan bir diğer hayvandır. Ayrıca, memeli olmasına rağmen yumurtlayarak çoğalan ilginç bir canlı olan ornitorenk de Avustralya'ya özgüdür. Bunlar sadece O harfiyle başlayan hayvan isimlerinden birkaçıdır. İşte O harfi ile başlayan hayvan isimleri.
O harfiyle başlayan hayvanlar dünyası oldukça çeşitlidir. Ormanların bilge ve sakin sakinlerinden orangutanlar, zeki davranışları ve belirgin turuncu tüyleriyle tanınırlar. Okyanusların derinliklerinde ise süratli ve güçlü orkinoslar bulunur; bu etkileyici balıklar, deniz besin zincirinin önemli bir parçasıdır. İşte O harfiyle başlayan hayvan ismi:
- Orangutan
- Orkinos (ton balığı)
- Ornitorenk
- Orman tavuğu
- Orman faresi
- Orman kartalı
- Orman kedisi
- Orman kuşu
- Orman kurbağası
- Orman kobrası
- Orman sincabı
- Orman ayısı
- Orfoz (bir balık türü)
- Oselo (Ocelot – yaban kedisi)
- Oklu kirpi
- Otçul geyik
- Orman gelinciği
- Okyanus kaplumbağası
- Okyanus balinası
- Okyanus martısı
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