O harfiyle başlayan hayvanlar dünyası oldukça çeşitlidir. Ormanların bilge ve sakin sakinlerinden orangutanlar, zeki davranışları ve belirgin turuncu tüyleriyle tanınırlar. Okyanusların derinliklerinde ise süratli ve güçlü orkinoslar bulunur; bu etkileyici balıklar, deniz besin zincirinin önemli bir parçasıdır. İşte O harfiyle başlayan hayvan ismi: