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O harfi ile başlayan hayvan isimleri

O harfi ile başlayan hayvan isimleri

17:5018/05/2025, الأحد
Yeni Şafak
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O harfi ile başlayan hayvanlar
O harfi ile başlayan hayvanlar

O harfi ile başlayan pek çok ilginç hayvan bulunmaktadır. Örneğin, primatlar takımından iri yapılı bir maymun türü olan orangutan, Malezya ve Endonezya ormanlarında yaşar. Denizlerin devasa ve hızlı avcılarından orkinos da O harfiyle başlayan bir diğer hayvandır. Ayrıca, memeli olmasına rağmen yumurtlayarak çoğalan ilginç bir canlı olan ornitorenk de Avustralya'ya özgüdür. Bunlar sadece O harfiyle başlayan hayvan isimlerinden birkaçıdır. İşte O harfi ile başlayan hayvan isimleri.

O harfiyle başlayan hayvanlar dünyası oldukça çeşitlidir. Ormanların bilge ve sakin sakinlerinden orangutanlar, zeki davranışları ve belirgin turuncu tüyleriyle tanınırlar. Okyanusların derinliklerinde ise süratli ve güçlü orkinoslar bulunur; bu etkileyici balıklar, deniz besin zincirinin önemli bir parçasıdır. İşte O harfiyle başlayan hayvan ismi:

  • Orangutan
  • Orkinos (ton balığı)
  • Ornitorenk
  • Orman tavuğu
  • Orman faresi
  • Orman kartalı
  • Orman kedisi
  • Orman kuşu
  • Orman kurbağası
  • Orman kobrası
  • Orman sincabı
  • Orman ayısı
  • Orfoz (bir balık türü)
  • Oselo (Ocelot – yaban kedisi)
  • Oklu kirpi
  • Otçul geyik
  • Orman gelinciği
  • Okyanus kaplumbağası
  • Okyanus balinası
  • Okyanus martısı
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#O harfli hayvanlar
#O harfiyle başlayan hayvan isimleri
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O harfi ile başlayan hayvan isimleri