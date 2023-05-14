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Osman Gökçek milletvekili seçildi mi? - Seçim 2023

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları belli oluyor. 28. Dönem Milletvekili sonuçlarına göre milletvekili listeleri de netleşmeye başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimlerden birisi de Gazeteci Osman Gökçek oldu. Peki Osman Gökçek seçildi mi, milletvekili oldu mu? Osman Gökçek kimdir?

19:45 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Osman Gökçek

Osman Gökçek

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre parti ve ittifakların milletvekilleri de belli oluyor. 2023 yılında TBMM'de vekil koltuğunda oturacak milletvekilleri listesi de netleştiği anda yazımızda olacak. Peki, Osman Gökçek milletvekili seçildi mi? İşte tüm ayrıntılar.

Osman Gökçek 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. Bölge’den milletvekili seçildi.

Güncel milletvekili listesi için tıklayınız:

Osman Gökçek kimdir?

12 Ekim 1983 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Hamdullah Suphi İlkokulu’nda okuduktan sonra ortaokulu TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Lise öğrenimime Samanyolu Koleji’nde devam etti. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu.

2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği’nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçildi. Keçiören’in ardından Ankara’da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı oldu ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu’nu kurmak için öncülük etti.

Yurt dışında birçok seminere katılarak, Aralık 2003 tarihinden sonra Hollanda’ya ilk sivil girişimi sağlayan gruba liderlik etti. Katılmış olduğu toplantılarda Türkiye üzerinde kötü amaçlı yapılan lobi faaliyetlerine karşı mücadele verdi.

Başkent Grubu 2004 yılı “81.Yılın Altın Adamı” ödülünü aldı, ayrıca Başkent Son Haber gazetesinin Yılın En Başarılı Dernek Başkanı ödülünü aldı. 2005 yılında düzenlenen 1.Dünya Yerel Yönetimler Barış Konferansı’na (1.INTERNATIONAL LOCAL AUTHORITIES CONFERENCE FOR PEACE 2005) Türk gençliğini temsilen panelist olarak katılım sağladı ve Türk gençliğinin görüşlerini dile getirdi.

Kazakistan Gençlik Kongresi (YOUTH CONGRESS OF KAZAKHSTAN) ile kardeşlik protokolü imzalayarak Türk-Kazakistan gençliği arasında dostluk köprüsü oluşturdu.

Kanal 6 televizyonunda 12 hafta boyunca gençliğin sorunlarıyla ilgili “Var mı Gençlik Gibisi?” programının da yapımcılığını üstlendi.

Hacettepe Eğitim Vakfı ile yapılan protokol ile gençleri mesleki alanda geliştirmek için sertifika programı düzenlenmesinde etkili rol oynadı.

2006 yılında Güneydoğu Life Dergisi tarafından gençler için yaptığım çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Eğitimde fırsat eşitliğine inandığı için 10 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları düzenlenmesinde öncülük etti.

2006 yılında Çankaya Gönüllüleri Derneği başkanlığına seçildi.

Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu ve Çankaya Gönüllüleri Dernek başkanlığı görevleri halen devam eden Osman Gökçek, 2010 yılında başladığı Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini halen sürdürmektedir.

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