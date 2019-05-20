Ramazan ayında lezzetli olduğu kadar sağlıklı olması da çok önemli. Özellikle uzun oruç günlerinde vitamin almak gerekiyor. Biz de bu unsurları göz önüne alarak iftar menüleri hazırlamaya özen gösteriyoruz. Sağlığınıza dikkat ederek, yediğiniz her lokmada tadımız olması dileğiyle şimdiden afiyet olsun.

15. gün iftar menüsü

Tavuk suyuna patates çorbası



Tavuk suyu çorbasını sevmeyen yoktur. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan bu çorbanın patatesle olan uyumuna bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Tavuk suyuna patates çorbası

Limonlu sarımsaklı tavuk

Osmanlı mutfağının lezzetlerinden biri olan limonlu sarımsaklı tavuk yemeğine bayılacaksınız. Akdeniz'in de nefis yemek tarifleri arasında yer alan bu yemek, Lokma şefinin de özel önerilerinden.

Tarif için tıklayınız: Limonlu sarımsaklı tavuk

Arpa şehriyeli pirinç pilavı

Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ve her yemeğin yanına yakışan pilavın lezzetini ve pratik yapımını söylemiyoruz bile.

Tarif için tıklayınız: Arpa şehriyeli pirinç pilavı

Haşhaşlı şekerpare

Ramazanın şerbetli tatlılar kategorisinde olan şekerpareyi haşhaş ile denediniz mi? Farklı lezzetler denemek istiyorsanız bu tarif tam da size göre.

Tarif için tıklayınız: Haşhaşlı şekerpare

RAMAZAN 13. gün iftar menüsü

RAMAZAN 12. gün iftar menüsü

RAMAZAN 11. gün iftar menüsü