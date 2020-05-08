Ramazan 15 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Bugün ne pişirsem diyenler için pratik ve kolay yemek tarifleri

15. gün iftar menüsü

Ramazan ayında 15. günü de geride bırakırken sona yaklaşmanın üzüntüsünü de yaşıyoruz. Günün en özel anı olan, tüm ailenin birleştiği iftar sofralarına yaraşır lezzetler hazırlamak içinse her güne ayrı bir menü çıkarmaya çalışıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 15. gün iftar menüsü
Lokma'nın 15. gün iftar menüsü

Ramazan ayında lezzetli olduğu kadar sağlıklı olması da çok önemli. Özellikle uzun oruç günlerinde vitamin almak gerekiyor. Biz de bu unsurları göz önüne alarak iftar menüleri hazırlamaya özen gösteriyoruz. Sağlığınıza dikkat ederek, yediğiniz her lokmada tadımız olması dileğiyle şimdiden afiyet olsun.

15. gün iftar menüsü

Tavuk suyuna patates çorbası

Tavuk suyu çorbasını sevmeyen yoktur. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan bu çorbanın patatesle olan uyumuna bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Tavuk suyuna patates çorbası

Limonlu sarımsaklı tavuk


Osmanlı mutfağının lezzetlerinden biri olan limonlu sarımsaklı tavuk yemeğine bayılacaksınız. Akdeniz'in de nefis yemek tarifleri arasında yer alan bu yemek, Lokma şefinin de özel önerilerinden.

Tarif için tıklayınız: Limonlu sarımsaklı tavuk

Arpa şehriyeli pirinç pilavı


Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ve her yemeğin yanına yakışan pilavın lezzetini ve pratik yapımını söylemiyoruz bile.

Tarif için tıklayınız: Arpa şehriyeli pirinç pilavı

Haşhaşlı şekerpare


Ramazanın şerbetli tatlılar kategorisinde olan şekerpareyi haşhaş ile denediniz mi? Farklı lezzetler denemek istiyorsanız bu tarif tam da size göre.

Tarif için tıklayınız: Haşhaşlı şekerpare

13. gün iftar menüsü
RAMAZAN
13. gün iftar menüsü

12. gün iftar menüsü
RAMAZAN
12. gün iftar menüsü

11. gün iftar menüsü
RAMAZAN
11. gün iftar menüsü

10. gün iftar menüsü
RAMAZAN
10. gün iftar menüsü
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