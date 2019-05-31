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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Lezzetli ve pratik tarifler - İftara ne pişirsem?

26. gün iftar menüsü

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 26. gün menüsü
Lokma'nın 26. gün menüsü

Ramazan ayını bitirmek için son günlere girerken lezzetli tariflerle bu ayı uğurlamak istiyoruz. Kolay tariflerimizin aynı zamanda yöresel ve farklı tatlar olmasına da dikkat ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

26. gün iftar menüsü

Toyga Çorbası

Orta Asya'nın Anadolu topraklarına taşıdığı bir çorbadır. Kolay yapılabilen bu çorba halk tarafından sevilerek içilen özel günlerin vazgeçilmezi olmuştur.

Tarif için tıklayınız: Toyga Çorbası

Fırında Fasulye Türlüsü

Taze fasulyenin en lezzetli halini sizlere sunuyoruz. Düşük kalorisiyle herkesin tüketebileceği fırında fasulye türlüsü iftar sofraları için şahane bir tercih olacak.

Tarif için tıklayınız: Fırında Fasulye Türlüsü

Gerçek Su Böreği

Su böreğini sevmeyen yoktur. Her vakit tüketilebilen bu tarif iftar sofralarınızada çok yakışacak.

Tarif için tıklayınız: Gerçek Su Böreği

Muhallebili Revani

İftar sofralarından kalktıkta sonra çayın yanına bu tatlı çok yakışacak.

Tarif için tıklayınız: Muhallebili Revani

25. gün iftar menüsü
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25. gün iftar menüsü

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24. gün iftar menüsü

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