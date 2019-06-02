Ramazan ayı demek huzur, sabır ve bereket demek. Lokma ekibi de bu özel ayda sizin için çeşitli tarifler hazırladı. Yöresel lezzetlerden tatlılara kadar birçok tarifle Ramazan boyunca sofralarınıza konuk oldular ev olmaya da devam edecekler.
28. gün iftar menüsü
Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası
Tavuk suyu çorbasının lezzeti ve sağlıklı yönünü bilmeyen yok. Bu çorba günün sonunda sizi yenilenmiş hissettirecek.
Tarif için tıklayınız: Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası
Sebzeli Etli Pilav
Pirinç pilavının en güzel hali de sebzeli olanıdır. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete bayılacaksınız.
Tarif için tıklayınız: Sebzeli Etli Pilav
Yoğurtlu Humus
Herkes tarafından çok sevilen humusa farklı lezzetler kattığımız bu nefis tarifi sizlere sunuyoruz. Süzme yoğurt, tulum peyniri ve çörek otunun şüphesiz humusa nefis bir lezzet kattığını söyleyebiliriz.
Tarif için tıklayınız: Yoğurtlu Humus
Pratik Şekerpare
Şekerpare Türk mutfağının ve masaların vazgeçilmez tariflerinden.
Tarif için tıklayınız: Pratik Şekerpare