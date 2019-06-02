Ramazan 28 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Bugün ne pişirsem diyenler için kolay ve lezzetli tarifler

28. gün iftar menüsü

Ramazan ayı artık neredeyse bitti. Bu mübarek ay boyunca çeşit çeşit lezzetlerle yanınızda olmaya çalıştık. İftar sofralarınıza konuk olduğumuz 11 ayın sultanını uğurlayıp bayramı beklediğimiz bu son günlerde yine pratik tariflerle sizlerleyiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 28. gün iftar menüsü
Lokma'nın 28. gün iftar menüsü

Ramazan ayı demek huzur, sabır ve bereket demek. Lokma ekibi de bu özel ayda sizin için çeşitli tarifler hazırladı. Yöresel lezzetlerden tatlılara kadar birçok tarifle Ramazan boyunca sofralarınıza konuk oldular ev olmaya da devam edecekler.

28. gün iftar menüsü

Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Tavuk suyu çorbasının lezzeti ve sağlıklı yönünü bilmeyen yok. Bu çorba günün sonunda sizi yenilenmiş hissettirecek.

Tarif için tıklayınız: Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Sebzeli Etli Pilav

Pirinç pilavının en güzel hali de sebzeli olanıdır. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Sebzeli Etli Pilav

Yoğurtlu Humus

Herkes tarafından çok sevilen humusa farklı lezzetler kattığımız bu nefis tarifi sizlere sunuyoruz. Süzme yoğurt, tulum peyniri ve çörek otunun şüphesiz humusa nefis bir lezzet kattığını söyleyebiliriz.

Tarif için tıklayınız: Yoğurtlu Humus

Pratik Şekerpare

Şekerpare Türk mutfağının ve masaların vazgeçilmez tariflerinden.

Tarif için tıklayınız: Pratik Şekerpare

27. gün iftar menüsü
RAMAZAN
27. gün iftar menüsü

26. gün iftar menüsü
RAMAZAN
26. gün iftar menüsü

25. gün iftar menüsü
RAMAZAN
25. gün iftar menüsü

24. gün iftar menüsü
RAMAZAN
24. gün iftar menüsü
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