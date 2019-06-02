Ramazan ayı demek huzur, sabır ve bereket demek. Lokma ekibi de bu özel ayda sizin için çeşitli tarifler hazırladı. Yöresel lezzetlerden tatlılara kadar birçok tarifle Ramazan boyunca sofralarınıza konuk oldular ev olmaya da devam edecekler.

28. gün iftar menüsü

Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Tavuk suyu çorbasının lezzeti ve sağlıklı yönünü bilmeyen yok. Bu çorba günün sonunda sizi yenilenmiş hissettirecek.

Tarif için tıklayınız: Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Sebzeli Etli Pilav

Pirinç pilavının en güzel hali de sebzeli olanıdır. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzete bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Sebzeli Etli Pilav

Yoğurtlu Humus

Herkes tarafından çok sevilen humusa farklı lezzetler kattığımız bu nefis tarifi sizlere sunuyoruz. Süzme yoğurt, tulum peyniri ve çörek otunun şüphesiz humusa nefis bir lezzet kattığını söyleyebiliriz.

Tarif için tıklayınız: Yoğurtlu Humus

Pratik Şekerpare

Şekerpare Türk mutfağının ve masaların vazgeçilmez tariflerinden.

Tarif için tıklayınız: Pratik Şekerpare

RAMAZAN 27. gün iftar menüsü

RAMAZAN 26. gün iftar menüsü

RAMAZAN 25. gün iftar menüsü