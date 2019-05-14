11 ayın sultanı Ramazan, ülkemize, evlerimize, sofralarımıza kalplerimize huzur getirmek için kısa süreliğine misafirimiz oluyor. Bu Ramazan ayında uzun süren oruç günlerini daha kolay ve pratik hale getirmek için Ramazan boyu özel hazırladığımız menülerimizle sofralarınıza konuk olacağız.

9. gün İftar menüsü

Kıymalı tarhana

Sağlıklı mı sağlıklı bir çorba olan tarhana bu kez kıyma ile birleşti. Direncinizi artırmak ve sıcacık lezzetli bir çorba içmek isteyenler için bu tarif vazgeçilmez olacak.

Tarif için tıklayabilirsiniz: Kıymalı tarhana

Fırında köfte patates



Özellikle misafirler için hazırlanacak, herkesin beğenisini kazanacak bu lezzetli tarif iftar sofralarınızda size eşlik edecek. Yanına koyacağınız yoğurtla birlikte bu yemeğin tadına doyamayacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Fırında köfte patates

Taze otlu pirinç pilavı

Taze otlu pirinç pilavını hiç denediniz mi? Vitamin takviyesi yapmak isteyenler için bu lezzet pratik tarifiyle masalarınıza çok yakışacak.

Tarif için tıklayınız: Taze otlu pirinç pilavı

Karamelli etimek tatlısı

Hem şerbeti hem muhallebiyi bir araya getiren bu hafif tatlıyı çok seveceksiniz. Çayın yanına lezzetli bir şeyler yemek istiyorsanız bu lezzete mutlaka göz atın.

Tarif için tıklayınız: Karamelli etimek tatlısı

REKLAM

RAMAZAN 6. gün iftar menüsü

RAMAZAN 5. gün iftar menüsü

RAMAZAN 4. gün iftar menüsü