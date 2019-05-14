Ramazan 9 gün İftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

9. gün İftar menüsü

Pratik tarifler hazırlayarak, iftar sofralarınıza katkı sağlamak için 8. gün menümüzü sizinle paylaşıyoruz. Hazırlanma süreleri kısa olan ve yorucu bir günün ardından sofranızda kolayca bulunabilecek yemekleri seçmeye özen gösteriyoruz. Lokma ekibiyle birlikte paylaştığımız bu Ramazan ayında, yediğiniz her lokmada adımız geçsin istiyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 9. gün iftar menüsü
Lokma'nın 9. gün iftar menüsü

11 ayın sultanı Ramazan, ülkemize, evlerimize, sofralarımıza kalplerimize huzur getirmek için kısa süreliğine misafirimiz oluyor. Bu Ramazan ayında uzun süren oruç günlerini daha kolay ve pratik hale getirmek için Ramazan boyu özel hazırladığımız menülerimizle sofralarınıza konuk olacağız.

9. gün İftar menüsü

Kıymalı tarhana

Sağlıklı mı sağlıklı bir çorba olan tarhana bu kez kıyma ile birleşti. Direncinizi artırmak ve sıcacık lezzetli bir çorba içmek isteyenler için bu tarif vazgeçilmez olacak.

Tarif için tıklayabilirsiniz: Kıymalı tarhana

Fırında köfte patates

Özellikle misafirler için hazırlanacak, herkesin beğenisini kazanacak bu lezzetli tarif iftar sofralarınızda size eşlik edecek. Yanına koyacağınız yoğurtla birlikte bu yemeğin tadına doyamayacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Fırında köfte patates

Taze otlu pirinç pilavı


Taze otlu pirinç pilavını hiç denediniz mi? Vitamin takviyesi yapmak isteyenler için bu lezzet pratik tarifiyle masalarınıza çok yakışacak.

Tarif için tıklayınız: Taze otlu pirinç pilavı

Karamelli etimek tatlısı


Hem şerbeti hem muhallebiyi bir araya getiren bu hafif tatlıyı çok seveceksiniz. Çayın yanına lezzetli bir şeyler yemek istiyorsanız bu lezzete mutlaka göz atın.

Tarif için tıklayınız: Karamelli etimek tatlısı

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6. gün iftar menüsü
RAMAZAN
6. gün iftar menüsü

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