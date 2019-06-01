Lokma, Ramazan ayını lezzetli geçirmeniz ve uzun oruç günlerinde yorulmadan yapabileceğiniz pratik tarifler hazırladı. Özenle seçtiğimiz iftar menülerinde hem sofralarınıza hem de kalbinize konuk olmayı umut etti. 11 ayın sultanını uğurlamak için son günlerin içerisindeyken yine lezzetli tariflerle sizlerle olmaya devam ediyor.

27. gün iftar menüsü

Yeşil Mercimekli Tarhana Çorbası

Hazırlanışı oldukça pratik olan yeşil mercimekli tarhana çorbasını çok seveceksiniz. Çünkü bu çorba lezzetli olduğu kadar sağlığada faydalı.

Tarif için tıklayınız: Yeşil Mercimekli Tarhana Çorbası

Cacıklı Arap Köftesi

Cacıklı Arap köftesini denemediyseniz, mutlaka deneyin! Bu tarife bayılacaksınız. Özellikle farklı bir lezzetle tanışmak isteyenler için favori olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Cacıklı Arap Köftesi

Nohutlu Pilav

Ana yemeklerin yanında sıkça tercih edilen pilav bu kez nohut ile birleşti. Pilav ve nohutun lezzetli bu yemekle harmanlandı.

Tarif için tıklayınız: Nohutlu Pilav

Kaymaklı Bülbül Yuvası

En lezzetli şerbetli tatlılardan biri olan Bülbül Yuasını kaymakla denediniz mi? Yapımı biraz zor olsa da bu lezzet için denemeye değer.

Tarif için tıklayınız: Kaymaklı Bülbül Yuvası

RAMAZAN 26. gün iftar menüsü

RAMAZAN 25. gün iftar menüsü

RAMAZAN 24. gün iftar menüsü