Ramazan 27 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Akşama ne pişirsem diyenler için kolay ve lezzetli tarifler

27. gün iftar menüsü

Ramazan ayını bitirmek üzereyiz. Sofralarımıza, evimize, kalbimize bereket getiren bu ayı tamamlayarak bayrama kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. 26 gün boyunca birçok lezzetle size özel iftar menüleri hazırladık. Ramazanı bitirirken yine özel lezzetlerle masalarınıza konuk oluyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 27. gün iftar menüsü
Lokma'nın 27. gün iftar menüsü

Lokma, Ramazan ayını lezzetli geçirmeniz ve uzun oruç günlerinde yorulmadan yapabileceğiniz pratik tarifler hazırladı. Özenle seçtiğimiz iftar menülerinde hem sofralarınıza hem de kalbinize konuk olmayı umut etti. 11 ayın sultanını uğurlamak için son günlerin içerisindeyken yine lezzetli tariflerle sizlerle olmaya devam ediyor.

27. gün iftar menüsü

Yeşil Mercimekli Tarhana Çorbası

Hazırlanışı oldukça pratik olan yeşil mercimekli tarhana çorbasını çok seveceksiniz. Çünkü bu çorba lezzetli olduğu kadar sağlığada faydalı.

Tarif için tıklayınız: Yeşil Mercimekli Tarhana Çorbası

Cacıklı Arap Köftesi

Cacıklı Arap köftesini denemediyseniz, mutlaka deneyin! Bu tarife bayılacaksınız. Özellikle farklı bir lezzetle tanışmak isteyenler için favori olmaya aday.

Tarif için tıklayınız: Cacıklı Arap Köftesi

Nohutlu Pilav

Ana yemeklerin yanında sıkça tercih edilen pilav bu kez nohut ile birleşti. Pilav ve nohutun lezzetli bu yemekle harmanlandı.

Tarif için tıklayınız: Nohutlu Pilav

Kaymaklı Bülbül Yuvası

En lezzetli şerbetli tatlılardan biri olan Bülbül Yuasını kaymakla denediniz mi? Yapımı biraz zor olsa da bu lezzet için denemeye değer.

Tarif için tıklayınız: Kaymaklı Bülbül Yuvası

26. gün iftar menüsü
RAMAZAN
26. gün iftar menüsü

25. gün iftar menüsü
RAMAZAN
25. gün iftar menüsü

24. gün iftar menüsü
RAMAZAN
24. gün iftar menüsü

23. gün iftar menüsü
RAMAZAN
23. gün iftar menüsü
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