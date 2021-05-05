Aksaray'da "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneğini yaşatıyor. Valilik bünyesinde görev yapan birim amirleri ile 45 mahalleyi dolaşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bakkallara borçları olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı. Vali Aydoğdu, hem bakkallara destek olunduğunu hem de borçlu kişilerin borçlarının kapatıldığını belirterek, hayırseverleri Osmanlı'dan günümüze gelen bu geleneği yaşatmaya davet etti.
Zimem Defteri.
Bugün, bütün birim amirlerimizle, mahallelerimizi gezdik. 45 mahallemizde bakkallara borçları olan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin borçlarını ödedik.
Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Güzellikleri birlikte yaşatalım.#Aksaray pic.twitter.com/IsSq4kRN5E
Zimem Defteri.
"Güzellikleri birlikte yaşatalım"
Aydoğdu, sosyal medya hesabından, "Zimem Defteri.
Bugün, bütün birim amirlerimizle, mahallelerimizi gezdik. 45 mahallemizde bakkallara borçları olan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin borçlarını ödedik. Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Güzellikleri birlikte yaşatalım." ifadelerini paylaştı.
Zinem Defteri
- Zimem Defteri; Bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usûlü zimem defterlerini Osmanlı’da varlıklı kişiler, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek satın alırdı.