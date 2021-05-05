Aksaray'da "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneğini yaşatıyor. Valilik bünyesinde görev yapan birim amirleri ile 45 mahalleyi dolaşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bakkallara borçları olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı. Vali Aydoğdu, hem bakkallara destek olunduğunu hem de borçlu kişilerin borçlarının kapatıldığını belirterek, hayırseverleri Osmanlı'dan günümüze gelen bu geleneği yaşatmaya davet etti.

Zimem Defteri.

Bugün, bütün birim amirlerimizle, mahallelerimizi gezdik. 45 mahallemizde bakkallara borçları olan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin borçlarını ödedik.

Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Güzellikleri birlikte yaşatalım.#Aksaray pic.twitter.com/IsSq4kRN5E — Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) May 5, 2021

"Güzellikleri birlikte yaşatalım"

Aydoğdu, sosyal medya hesabından, "Zimem Defteri.

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Bugün, bütün birim amirlerimizle, mahallelerimizi gezdik. 45 mahallemizde bakkallara borçları olan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin borçlarını ödedik. Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Güzellikleri birlikte yaşatalım." ifadelerini paylaştı.

Zinem Defteri