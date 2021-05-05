Ramazan Aksarayda "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Aksaray'da "Zimem Defteri" geleneği ile borçlar siliniyor

Aksaray'da Osmanlı'dan gelen "Zimem Defteri" geleneği yaşatılıyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve valilik birim amirleri 45 mahalledeki bakkallarda ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını kapattı. Vali Aydoğdu sosyal medya hesabından hayır severleri bu geleneği yaşatmaya davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aksarayda Zimem Defteri geleneği ile borçlar siliniyor
'Zimem Defteri' geleneği ile 45 mahallede ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçları kapatıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Osmanlı'dan günümüze gelen "Zimem Defteri" geleneğini yaşatıyor. Valilik bünyesinde görev yapan birim amirleri ile 45 mahalleyi dolaşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bakkallara borçları olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapattı. Vali Aydoğdu, hem bakkallara destek olunduğunu hem de borçlu kişilerin borçlarının kapatıldığını belirterek, hayırseverleri Osmanlı'dan günümüze gelen bu geleneği yaşatmaya davet etti.

"Güzellikleri birlikte yaşatalım"


Aydoğdu, sosyal medya hesabından, "Zimem Defteri.

Bugün, bütün birim amirlerimizle, mahallelerimizi gezdik. 45 mahallemizde bakkallara borçları olan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin borçlarını ödedik. Bizi biz yapan değerlerimizle kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Güzellikleri birlikte yaşatalım." ifadelerini paylaştı.

Zinem Defteri

  • Zimem Defteri; Bugünkü adıyla veresiye defteri, alınan bir malın satıcı tarafından not edilerek alıcının ileriye dönük borçlandırılmasını ifade ediyor. Alan elin veren eli bilmediği, hayırda yarışmanın, yardımlaşmanın zarif usûlü zimem defterlerini Osmanlı’da varlıklı kişiler, içinde yazılı olan tüm borçları ödeyerek satın alırdı.
Abone Ol Google News
Yıldırım düştüaltı ev küle döndü

Yıldırım düştü
altı ev küle döndü

​Çıkan yangınlarda üç kişi de yaralandı.
İtirafçı albay 32 isim verdi

İtirafçı albay 32 isim verdi

NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş.
VIP insan kaçakçılığı

VIP insan kaçakçılığı

Göçmenleri kaçıran şebekenin 'ameliyat kamuflajı' polise takıldı.
Mayıs sonu <br>ibadete açılacak

Mayıs sonu
ibadete açılacak

​81 yıllık mücadele ve azmin eseri.
İlacı karaborsadan alıyoruz

İlacı karaborsadan alıyoruz

​Yeni Şafak Hindistan'ı vuran salgının tanıklarıyla konuştu.
Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

Kılıçdaroğlu Dersim’in diyetiymiş

​Özgür Özel'in tarafları yatıştırmak için sarf ettiği sözler yeni bir kriz çıkaracak.

Normalleşmek bizim elimizde

Normalleşmek bizim elimizde

Tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı.

Avrupa'dan F-35'e alternatif

Avrupa'dan F-35'e alternatif

​Almanya, Fransa ve İspanya iş birliği.

Darbe zihniyeti genlerinde var

Darbe zihniyeti genlerinde var

​CHP'li Aykut Erdoğdu, yeni bir skandala imza attı.
En stratejik üs Metina’ya

En stratejik üs Metina’ya

​Üs, Irak'ın bilgisi dahilinde inşa edilecek.
CHP’de İnce istifaları sürüyor

CHP’de İnce istifaları sürüyor

​Memleket Hareketi partileşme çalışmalarına devam ediyor.
Anayasa zirvesi

Anayasa zirvesi

​Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek.
AK Parti'nin<br> taslağı 120 madde

AK Parti'nin
taslağı 120 madde

​“Anayasa Bilim Kurulu” çalışmalarını tamamladı.
Vaka sayısı tüm illerde azaldı

Vaka sayısı tüm illerde azaldı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.