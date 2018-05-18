Anadolu’da çini mozaikli ilk minare

Siirt merkezinde yükselen caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmiyor ancak minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmud tarafından 1129 yılında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Cizre Valisi Atabey Mücahit İshak tarafından da camiye bazı ilaveler yapılmış. Bu ilaveler ve daha sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle cami orijinalliğinden uzaklaştırılmış.
Civarında medfun bulunan kırk şehitten dolayı Kırk Şehitler Camii olarak da bilinen caminin en dikkat çekici mimari unsuru Siirt'in sembolü durumundaki minaresidir. Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak oturtulmuş, kalın ve firüze çinilerle süslü olan bu minarenin kaidesinde kufi yazılar, geometrik geçmeler, örgü ve yıldız motifleri bulunuyor. Gövdesinde bulunan ancak bir kısmı dökülen çini ve mozaikler, 12. yüzyıla tarihlenen ender örnekler arasında sayılıyor. Bu yüzden Anadolu'da çini mozaiklerle süslenmiş ilk minare olduğu düşünülüyor. Siirt Ulu Camii de plân bakımından bölgede benzer örnekleri bulunan ulu camilerin öncüsü sayılıyor.