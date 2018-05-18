RamazanAnadoluda çini mozaikli ilk minare
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RAMAZAN HABERLERİ

Anadolu’da çini mozaikli ilk minare

Siirt merkezinde yükselen caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmiyor ancak minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmud tarafından 1129 yılında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Cizre Valisi Atabey Mücahit İshak tarafından da camiye bazı ilaveler yapılmış. Bu ilaveler ve daha sonraki yıllarda yapılan değişikliklerle cami orijinalliğinden uzaklaştırılmış.

Yeni Şafak
Siirt Ulu Camii de plân bakımından bölgede benzer örnekleri bulunan ulu camilerin öncüsü sayılıyor. ​
Siirt Ulu Camii de plân bakımından bölgede benzer örnekleri bulunan ulu camilerin öncüsü sayılıyor. ​

Civarında medfun bulunan kırk şehitten dolayı Kırk Şehitler Camii olarak da bilinen caminin en dikkat çekici mimari unsuru Siirt'in sembolü durumundaki minaresidir. Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak oturtulmuş, kalın ve firüze çinilerle süslü olan bu minarenin kaidesinde kufi yazılar, geometrik geçmeler, örgü ve yıldız motifleri bulunuyor. Gövdesinde bulunan ancak bir kısmı dökülen çini ve mozaikler, 12. yüzyıla tarihlenen ender örnekler arasında sayılıyor. Bu yüzden Anadolu'da çini mozaiklerle süslenmiş ilk minare olduğu düşünülüyor. Siirt Ulu Camii de plân bakımından bölgede benzer örnekleri bulunan ulu camilerin öncüsü sayılıyor.

Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Kaynaklara göre ilk cami, eyvanla birleşen mihrap önü kubbeli yapısıyla Büyük Selçuklu mimarisinin plan şemasındaydı. Daha sonra mihrap önü kubbesinin iki yanına kubbeli iki mekânla eyvana dikey uzanan beşik tonozlu iki nef eklenerek, geniş orta mekânıyla enine gelişmiş bir cami haline getirilmiş.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Caminin en önemli birimi Siirt'in simgesi durumundaki minaresidir. Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövdeli olarak oturtulmuş, firüze çinilerle süslü olan bu minarenin kaidesinde kufi yazılar, geometrik geçmeler, örgü ve yıldız motifleri bulunuyor.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Minarenin gövdesinde bulunan ancak bir kısmı dökülen çini ve mozaikler, 12. yüzyıla tarihlenen ender örnekler arasında sayılıyor. Bu yüzden Anadolu'da çini mozaiklerle süslenmiş ilk minare olduğu düşünülüyor.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Minare gövdesinden detay



Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Osmanlı döneminde caminin doğu kanadındaki medrese hücreleri kaldırılmış, yerine iki nefli bir bölüm inşa edilmiş.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Eyvanın iki yanında kubbeleri taşıyan orta ayaklardaki mihraplar ilk yapıdan kalmadır. Restorasyon sırasında ortaya çıkarılan bu mihraplar mozaik süslemeleriyle birlikte günümüze ulaşmış.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
2008 restorasyonunda ortaya çıkarılan mozaik süslemeli özgün mihrap.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
1129 yılında camiyi onartan Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmud'un kabri caminin iç mekanında yer alıyor.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Siirt Ulu Camii'nin dışı haşmetli bir görüntü verirken, iç mekanı sadeliğiyle dikkat çekiyor.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Siirt Ulu Camii, Güneydoğu Anadolu'da Büyük Selçuklulara bağlanan üç önemli camiden biridir.
Anadolu’da çini mozaikli ilk minare
Siirt ulu Camii'nin mihrap duvarı.
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