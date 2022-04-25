Boğaziçi iftarda buluştu

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği BURA tarafından iftar düzenlendi. İftara bini aşkın Boğaziçili mezun, öğrenci ve akademisyen katıldı. İftara katılan ve kendisi de Boğaziçi mezunlarından olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, “Bakanlık olarak kökleri bir buçuk asıra ulaşan Boğaziçi Üniversitemizin her zaman yanındayız. Hepinizi üniversitemizi dünya sıralamasında çok daha yukarılara taşıma yolunda iş birliğine sahip çıkmaya davet ediyor, ideolojik saplantıların buna engel olmaması gerektiğini hatırlatıyorum” diye konuştu.

AKADEMİK YÜKSELİŞTE

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs meydanını dolduran mezunlara hitap eden Rektör Prof. Dr. Naci İnci ise, üniversitenin kat ettiği mesafelere değindi: “Üniversitemizi uluslararası rekabette daha da ileri taşıma vizyonundan hareketle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne üniversitemizin akademik ve idari her alanda tekâmülünü esas alan önemli çalışmalara imza attık. Bir taraftan Cambridge, Oxford gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenleri kadromuza dahil ederek akademik kapasitemizi geliştiriyor bir taraftan da yeni kurulan enstitütü ve fakültelerle üniversitemize yeni çalışma odakları kazandırıyoruz.” Program, davetliler ile birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından sona erdi.

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