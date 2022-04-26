Çarşıya bayram geldi

\"Ramazan ayına özel bir şey yapalım diye düşündük. Aklımıza hurmalı lokum geldi. Denemesini yaptık. Hurmayı mikserde çekerek uyguladık ve güzel bir şey oldu. Talep gelmeye de başladı. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep almaya başladık. Kudüs ve İran hurması gibi çeşitli hurmalar ile üretimimizi yapıyoruz. Mikser yardımı ile çektiğimiz hurmaları daha önce hazırladığımız yaprak lokumlara uygulayarak sarıyoruz.\"