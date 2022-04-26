Ramazan Çarşıya bayram geldi
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RAMAZAN HABERLERİ

Çarşıya bayram geldi

Ramazan Bayramı’na sayılır günler kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarşıya bayram geldi
Ramazan Bayramı'nda vatandaşların tercihi lokum oldu.

Ramazan Bayramı’na sayılır günler kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.

Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Lokum fiyatları 50 ile 85 TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 TL’ye satıyorduk şimdi ise 85 TL’ye satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor” dedi.

Ramazana özel 'hurmalı lokum' üretti: Yoğun talep almaya başladık
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Sandıklı'da 16 yıldır lokum üretimi yapan Ahmet Sönmez, deneme amacıyla ürettiği 'hurmalı lokum'u komşularına ikram etti.
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Sönmez, yakınları tarafından yoğun talep gören bu lezzeti devam ettirmeye başladı.
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Lokumu çeşitli hurmalardan yaptığını ifade eden Sönmez, şunları kaydetti:
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\"Ramazan ayına özel bir şey yapalım diye düşündük. Aklımıza hurmalı lokum geldi. Denemesini yaptık. Hurmayı mikserde çekerek uyguladık ve güzel bir şey oldu. Talep gelmeye de başladı. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep almaya başladık. Kudüs ve İran hurması gibi çeşitli hurmalar ile üretimimizi yapıyoruz. Mikser yardımı ile çektiğimiz hurmaları daha önce hazırladığımız yaprak lokumlara uygulayarak sarıyoruz.\"
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Hurma ve lokumun lezzet olarak birbirini tamamladığını dile getiren Sönmez, \"Hurma ile lokum güzel uyum sağladı ve ortaya güzel bir ürün çıktı. Daha önce haşhaşlı lokum yapmıştım. Şimdi de hurmalı lokumla damaklara hitap etmeye çalıştık\" dedi.
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Ramazana özel 'hurmalı lokum' üretti
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Ramazana özel 'hurmalı lokum' üretti
Ramazana özel 'hurmalı lokum' üretti: Yoğun talep almaya başladık
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir lokum imalatçısı, ramazan ayına özel 'hurmalı lokum' üretti.


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