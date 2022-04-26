Çarşıya bayram geldi

Ramazan Bayramı’na sayılır günler kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.
Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Lokum fiyatları 50 ile 85 TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 TL’ye satıyorduk şimdi ise 85 TL’ye satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor” dedi.