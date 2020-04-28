Ramazan En tehlikeli virüs açlık Her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor
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RAMAZAN HABERLERİ

En tehlikeli virüs açlık: Her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Dünya Kovid-19’un neden olduğu ölümlere kilitlenmişken Yeryüzü Doktorları en tehlikeli virüsün hala “açlık” olduğuna dikkat çekerek yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın sloganı, “Peki, ya her gün açlıktan hayatını kaybeden 8220 çocuk?”

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretimi olmasına rağmen 821 milyon insan, her gece aç yatıyor. Açlık yüzünden her gün 8 bin 220 çocuk hayatını kaybediyor. Afganistan’da 12 milyon üzerinde kişi güvenli gıdaya ulaşamıyor, Yemen’de 10 milyon kişi kıtlığın eşiğinde, Çad’da ise 5 yaş altı çocukların yüzde 43 beslenme yetersizliği nedeniyle gelişimini tamamlayamıyor. Buna karşı, dünyanın bir bölümü için en tehlikeli virüsünün hala ‘açlık’ olduğunu hatırlatan Yeryüzü Doktorları, ‘Peki, Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8220 Çocuk?’ sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya afişi

DÜNYA VİRÜSÜ TAKİP EDERKEN ONLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

Açlıkla yıllardır mücadele eden Yeryüzü Doktorları, ilk olarak 2012 yılında başlattığı beslenme sağlığı programı kapsamında açlık sebebiyle sağlığını kaybetmiş insanlara tedavi sağladı. Bu kapsamda şiddetli açlığın yaşandığı Somali, Nijer, Yemen, Suriye’nin Doğu Guta Bölgesi, Afganistan ve Çad’da yüz binlerce insana ulaşıldı. Tüm dünyayı koronavirüs salgınının etkilediği ve her gün tüm dünyanın vaka ve günlük ölüm sayılarını takip ettiği bugünlerde Yeryüzü Doktorları “Peki, Ya Her Gün Açlıktan Hayatını Kaybeden 8220 Çocuk?” başlığı ile yeni bir kampanya başlatıyor. Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

YARDIMLARI ULAŞTIRMAYA DAHA YOĞUN DEVAM EDELİM

Fotoğraf: Arşiv
  • “Şu an küresel çapta bir kriz mevcut. Bu kriz karşısında hepimizin aldığı birtakım önlemler var. Tüm bunlara rağmen hasta olursak hastanelerimize başvuruyoruz, tedavi görüyoruz. Fakat yeryüzünün bir bölümü için dünyanın en tehlikeli virüsü açlık. Açlık virüsünün çaresi ise ne bir maske, ne kolonya, ne de karantina. Yıllardır bu virüsle mücadele eden insanlar var. Her gece aç uyuyan milyonlarcası, her gün hayatını kaybeden binlercesi. Şu anda Yemen’de, Afganistan ve Çad’da toplam 20 beslenme sağlığı merkezimiz ve 11 mobil sağlık ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu çalışmalarımızı da elbette bağışçılarımızın destekleri sayesinde gerçekleştiriyoruz. Paylaşmanın önemini, açlığın anlamını belki en yakından hissedebildiğimiz Ramazan ayımızda, inanıyoruz ki halkımız açlık virüsü ile mücadele eden insanları da unutmayacak, yardımlarını onlara ulaştırmaya daha yoğun devam edecek”

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