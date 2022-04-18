Gönülden dile gelen dualar: Allah için sevmek

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun.

Allah’a hamd, Resul’üne salat olsun.

Allah’ım!

Bizleri, amellerin en üstünlerinden olan, birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için hayırlı işler yapan kullarından eyle.

Ahirette özel olarak hazırlanan nimetlere eren, arşın gölgesinde gölgelenen, peygamberlerin ve şehitlerin bile imreneceği nimetlere eren kullarından eyle.

Allah ve Resul’üne hakkıyla iman eden, cennete giren, bunu sevgi ile temellendiren ve sevginin parolası olan selamı yayan kullarından eyle.

Allah dostlarını kendisine dost, Allah düşmanlarını da düşman bilenlerden eyle.

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Yerdiğini ve buğz ettiğini Allah için yeren ve buğz edenlerden eyle.

Allah’ım.

Senin adını kullanarak kişisel sevgi ve nefret biriktirmekten ve pazarlamaktan bizleri muhafaza eyle.

İnsanları çıkar için, makamı ve mevkisi için, bize sağlayacağı bir menfaat için sevmekten muhafaza eyle.

Zalimlere meyletmekten, onlara destek olmaktan, onlara muhabbet sunmaktan muhafaza eyle.

Mümin kardeşlerimize karşı sevgimizi giderecek; nefret, kin ve kibir ve kıskançlık gibi duygulara sahip olmaktan muhafaza eyle.

Allah’ı, Resul’ünü ve Allah yolunda cihad etmeyi; annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan, kardeşlerimizden, eşlerimizden, hısım ve akrabalarımızdan, kazandığımız mallardan, kesâda uğramasından korktuğumuz ticâretten, hoşlandığımız meskenlerden daha sevimli eyle.

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Âmin, bihurmeti Taha ve Yasin. Velhamdulillahi Rabbil alemin.