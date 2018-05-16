81 ilde iftarlar açıldı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.
Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.
Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.
Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.
Türkiye'de ramazan ayının ilk iftar topu Kars'ta ateşlendi
Kars Valiliğince 14 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'' etkinliği, bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla tarihi Evliya Camisi'nin bahçesinden atıldı.
İftar topunu, ''Ateşleyici yeterlilik belgesi''ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi.Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.
Durmuş, her yıl geleneksel olarak ramazan topu attıklarını ifade ederek, "Bu yıl da etkinliğe devam ederek 14. yılda da Karslıların oruçlarını açması için topu attık. Allah tuttukları oruçları kabul etsin." dedi.
Topu Kars Valisi Rahmi Doğan adına ateşlediğini dile getiren Durmuş, "Tüm İslam aleminin ramazanını kutluyorum. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti ve zulmü kınıyorum." ifadesini kullandı.
Durmuş, dünyada ramazan topundan başka topların patlamamasını da temenni etti.
Ahıska Türkleri öz vatanlarında ilk iftarlarını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında oruç açmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ahıska Türkleri gün boyu ibadetlerini yerine getirip iftar için kadın ve erkekler ayrı gruplar halinde farklı evlerde bir araya geldi.
İftar öncesi kadınlar tarafından evin önünde büyük kazanda, içinde havuç, patates ve etin olduğu yöresel "kaynatma çorbası" pişirildi.
Ezanın okunması ile dua eden Ahıska Türkleri, ailelerin gençleri tarafından servis edilen kaynatma çorbası ile oruçlarını açtı.
Ahıska Türklerinden Alim İbrahim, öz vatanlarında ramazanı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ukrayna'dan gelip vatanımıza kavuştuk. Orucu güzel bir şekilde tuttuk. Ramazanın ilk günü orucumuzu açtık, iftar sofrasında milletimizle oturuyoruz. Allah razı olsun." dedi.
Bir taraftan sevinçli, bir taraftan da üzgün olduklarını ifade eden İbrahim, "Filistinli Müslümanlar şehit oldular. Allah rahmet eylesin, nur içine yatırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım'dan Allah razı olsun, bizi vatanımıza getirdi ve vatanımıza kavuştuk. Allah'ın izniyle diğer Ahıska Türkleri de gelsin vatanına. Hep birlikte Müslüman ülkesinde vatan olalım." diye konuştu.
Ahıska Türkü Selver Nizam da duygularını dile getirerek, "Biz Türkiye'ye geldikten itibaren buraya uygun şekilde ramazan ayına başladık. Tüm İslam alemine hayırlı ramazan olsun. Burada ramazan çok güzel geçiyor." ifadesini kullandı.
Edirne'de ilk iftar
Edirne’de Ramazan ayının ilk iftarı tarihi Selimiye Camii’nin gölgesinde coşkuyla karşılandı. Edirne Valiliği tarafından vatandaşlara bin kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.