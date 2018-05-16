81 ilde iftarlar açıldı

Bereket, bolluk, sevinç ve rahmet ayı olarak nitelendirilen ramazanla birlikte ilk iftar yurdun dört bir yanında heyecanla yapıldı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.

Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor.

Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı.

Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı.

Türkiye'de ramazan ayının ilk iftar topu Kars'ta ateşlendi

Kars Valiliğince 14 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'' etkinliği, bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla tarihi Evliya Camisi'nin bahçesinden atıldı.

İftar topunu, ''Ateşleyici yeterlilik belgesi''ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi.Topun patlamasıyla vatandaşlar oruçlarını açtı.

Durmuş, her yıl geleneksel olarak ramazan topu attıklarını ifade ederek, "Bu yıl da etkinliğe devam ederek 14. yılda da Karslıların oruçlarını açması için topu attık. Allah tuttukları oruçları kabul etsin." dedi.

Topu Kars Valisi Rahmi Doğan adına ateşlediğini dile getiren Durmuş, "Tüm İslam aleminin ramazanını kutluyorum. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti ve zulmü kınıyorum." ifadesini kullandı.

Durmuş, dünyada ramazan topundan başka topların patlamamasını da temenni etti.

Ahıska Türkleri öz vatanlarında ilk iftarlarını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iskan edilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında oruç açmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ahıska Türkleri gün boyu ibadetlerini yerine getirip iftar için kadın ve erkekler ayrı gruplar halinde farklı evlerde bir araya geldi.

İftar öncesi kadınlar tarafından evin önünde büyük kazanda, içinde havuç, patates ve etin olduğu yöresel "kaynatma çorbası" pişirildi.

Ezanın okunması ile dua eden Ahıska Türkleri, ailelerin gençleri tarafından servis edilen kaynatma çorbası ile oruçlarını açtı.

Ahıska Türklerinden Alim İbrahim, öz vatanlarında ramazanı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ukrayna'dan gelip vatanımıza kavuştuk. Orucu güzel bir şekilde tuttuk. Ramazanın ilk günü orucumuzu açtık, iftar sofrasında milletimizle oturuyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Bir taraftan sevinçli, bir taraftan da üzgün olduklarını ifade eden İbrahim, "Filistinli Müslümanlar şehit oldular. Allah rahmet eylesin, nur içine yatırsın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım'dan Allah razı olsun, bizi vatanımıza getirdi ve vatanımıza kavuştuk. Allah'ın izniyle diğer Ahıska Türkleri de gelsin vatanına. Hep birlikte Müslüman ülkesinde vatan olalım." diye konuştu.

Ahıska Türkü Selver Nizam da duygularını dile getirerek, "Biz Türkiye'ye geldikten itibaren buraya uygun şekilde ramazan ayına başladık. Tüm İslam alemine hayırlı ramazan olsun. Burada ramazan çok güzel geçiyor." ifadesini kullandı.

Edirne'de ilk iftar

Edirne’de Ramazan ayının ilk iftarı tarihi Selimiye Camii’nin gölgesinde coşkuyla karşılandı. Edirne Valiliği tarafından vatandaşlara bin kişilik iftar organizasyonu düzenlendi.

FOTOĞRAF 34 Irak sınırındaki 2 bin 400 rakımlı Balkaya Dağları'ndaki üs bölgesinde güvenliği sağlayarak PKK'lı teröristlerle amansız bir mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da ramazan ayının maneviyatını yaşıyor. Kartal yuvasını andıran üs bölgesine gün içerisinde helikopterle yapılan mühimmat ve yiyecek ikmalinin ardından Mehmetçik, ramazanın ilk iftarı için hazırlık yaptı. Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan Mehmetçik, dağıtılan kumanyalarla iftar açtı. Balkayalar Üs Bölgesi Komutanı Piyade Üsteğmen Erhan Çalışkan, AA muhabirine, bölgenin güvenliğinin sağlanmasıyla, bölücü terör örgütünün yurda yasa dışı geçişlerinin önüne geçildiğini ve terör faaliyetlerinin sona erdiğini söyledi. Böyle kritik bir noktada görev yapan birliğime komutanlık yapmaktan gurur duyuyorum. diyen Çalışkan, Buradan vatani görevini her koşulda yapan tüm Mehmetçik'in ailerine, gönüllerinin rahat olmasını temenni ediyorum. Burada güçlüyüz ve daima hazırız. Bütün halkımızın ramazanını da kutluyorum. ifadesini kullandı. Üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aydın da tüm İslam aleminin ramazanını kutladı. Bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aydın, her ne kadar zor koşullarda görev yapsalar da 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade etti. Bu vatanın her karışının şehit kanı ile sulandığını ve bir karışını dahi hiç kimseye vermeyeceklerini dile getiren Aydın, Bizler 'hudut namustur' bilinci ile her koşulda görevimizin başındayız. Burada tüm ihtiyaçlarımız benim de mensubu olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanıyor. Halkımızın gözü arkada kalmasın. diye konuştu. Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı Mehmetçik ilk iftarını sınırda açtı İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı.

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