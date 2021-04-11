İHH Yemen'de 200 aileye ramazan kumanyası dağıttı

Buhara'da Cengiz Han'ın başını öne eğen tek mekan

Hafızamızın kalbimizle kurduğu hattın tam ortası olan Özbekistan'ın eşsiz şehirleri Semerkant, Buhara ve Harkent'i TVNET ile geziyoruz. 'Alemimiz rüyadır, atlasımız kalp. Kalbimiz seferdir, seferimiz dünya. Dünyamız cehddir, cehdimiz zikir. Zikrimiz nefestir, nefesimiz ceng. Şah-ı Nakşibendi başta olmak üzere bir çok alimin ilim yuvası olan bu özel mekanları sizlerle buluşturuyoruz.