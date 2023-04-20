Ramazan İl il bayram namazı saatleri
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RAMAZAN HABERLERİ

İl il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanının Ramazan'a Bayram ile veda ediyoruz. Yarın idrak edeceğimiz Bayram Namazının saat kaçta kılınacağını Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerde Ramazan Bayramı namazı saatleri.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
İl il ramazan bayram namazı saatleri
Arşiv.

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Haberimizde Diyanet takvimine göre, 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saati kaçta? sorularına cevap bulabilirsiniz. İşte diyanet namaz vakitleri, bayram namazı saatleri.

Adana: 06.27

Adıyaman: 06.15

Afyonkarahisar: 06.45

Ağrı: 05.54

Aksaray: 06.31

Amasya: 06.22

Ankara: 06.34

Antalya: 06.46

Ardahan: 05.54

Artvin: 05.57

Aydın: 06.56

Balıkesir: 06.55

Bartın: 06.35

Batman: 06.03

Bayburt: 06.05

Bilecik: 06.46

Bingöl: 06.05

Bitlis: 05.59

Bolu: 06.39

Burdur: 06.47

Bursa: 06.49

Çanakkale: 07.00

Çankırı: 06.31

Çorum: 06.25

Denizli: 06.52

Diyarbakır: 06.07

Düzce: 06.40

Edirne: 06.58

Elazığ: 06.10

Erzincan: 06.08

Erzurum: 06.01

Eskişehir: 06.44

Gaziantep: 06.19

Giresun: 06.11

Gümüşhane: 06.07

Hakkari: 05.53

Hatay: 06.25

Iğdır: 05.50

Isparta: 06.46

İstanbul: 06.49

İzmir: 06.59

Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.34

Karaman: 06.36

Kars: 05.53

Kastamonu: 06.29

Kayseri: 06.25

Kilis: 06.21

Kırıkkale: 06.32

Kırklareli: 06.55

Kırşehir: 06.30

Kocaeli: 06.45

Konya: 06.38

Kütahya: 06.46

Malatya: 06.14

Manisa: 06.57

Mardin: 06.05

Mersin: 06.30

Muğla: 06.55

Muş: 06.01

Nevşehir: 06.28

Niğde: 06.29

Ordu: 06.13

Osmaniye: 06.24

Rize: 06.03

Sakarya: 06.43

Samsun: 06.19

Şanlıurfa: 06.13

Siirt: 06.00

Sinop: 06.23

Şırnak: 05.58

Sivas: 06.18

Tekirdağ: 06.55

Tokat: 06.19

Trabzon: 06.06

Tunceli: 06.08

Uşak: 06.49

Van: 05.54

Yalova: 06.48

Yozgat: 06.27

Zonguldak: 06.37

Lefkoşa:06.37

Berlin:06.37

Londra:06.32

Saraybosna: 06.28

Cumhurbaşkanı Erdoğandan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Depremzede vatandaşlarımızı unutmadık. 100 bini aşkın konutun inşasına başladık, 50 bininin temeli atıldı" dedi.

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