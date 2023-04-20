İl il bayram namazı saatleri On bir ayın sultanının Ramazan'a Bayram ile veda ediyoruz. Yarın idrak edeceğimiz Bayram Namazının saat kaçta kılınacağını Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana illeri başta olmak üzere tüm illerde Ramazan Bayramı namazı saatleri.

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