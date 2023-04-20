İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Haberimizde Diyanet takvimine göre, 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saati kaçta? sorularına cevap bulabilirsiniz. İşte diyanet namaz vakitleri, bayram namazı saatleri.
Adana: 06.27
Adıyaman: 06.15
Afyonkarahisar: 06.45
Ağrı: 05.54
Aksaray: 06.31
Amasya: 06.22
Ankara: 06.34
Antalya: 06.46
Ardahan: 05.54
Artvin: 05.57
Aydın: 06.56
Balıkesir: 06.55
Bartın: 06.35
Batman: 06.03
Bayburt: 06.05
Bilecik: 06.46
Bingöl: 06.05
Bitlis: 05.59
Bolu: 06.39
Burdur: 06.47
Bursa: 06.49
Çanakkale: 07.00
Çankırı: 06.31
Çorum: 06.25
Denizli: 06.52
Diyarbakır: 06.07
Düzce: 06.40
Edirne: 06.58
Elazığ: 06.10
Erzincan: 06.08
Erzurum: 06.01
Eskişehir: 06.44
Gaziantep: 06.19
Giresun: 06.11
Gümüşhane: 06.07
Hakkari: 05.53
Hatay: 06.25
Iğdır: 05.50
Isparta: 06.46
İstanbul: 06.49
İzmir: 06.59
Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.34
Karaman: 06.36
Kars: 05.53
Kastamonu: 06.29
Kayseri: 06.25
Kilis: 06.21
Kırıkkale: 06.32
Kırklareli: 06.55
Kırşehir: 06.30
Kocaeli: 06.45
Konya: 06.38
Kütahya: 06.46
Malatya: 06.14
Manisa: 06.57
Mardin: 06.05
Mersin: 06.30
Muğla: 06.55
Muş: 06.01
Nevşehir: 06.28
Niğde: 06.29
Ordu: 06.13
Osmaniye: 06.24
Rize: 06.03
Sakarya: 06.43
Samsun: 06.19
Şanlıurfa: 06.13
Siirt: 06.00
Sinop: 06.23
Şırnak: 05.58
Sivas: 06.18
Tekirdağ: 06.55
Tokat: 06.19
Trabzon: 06.06
Tunceli: 06.08
Uşak: 06.49
Van: 05.54
Yalova: 06.48
Yozgat: 06.27
Zonguldak: 06.37
Lefkoşa:06.37
Berlin:06.37
Londra:06.32
Saraybosna: 06.28