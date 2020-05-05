Ramazan İyilik hareketi "Sadaka"
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

İyilik hareketi "Sadaka"

Öyle bir zamandayız ki savaşın, şiddetin ve açlığın git gide yayıldığı, kimsenin kimseye yardım eli uzatmadığı kayıp bir neslin çoğaldığı zaman... Bir Müslüman olarak sadece Allah'ın rızasını kazanmak adına, zorda kalan kişilere yardım etmek, tebessüm etmenin bile sadaka sayıldığı dinimizde çok önemli bir vazife. Peki sadaka nedir? Kimlere sadaka verilir? Lokma Dergisi yazarı Fatma Hazan Türkkol ayet ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) hadisleriyle sadakanın faziletini ele aldı.

Haber Merkezi Lokma
Yardım yapan kişi, hem dünyada hem de ahirette çok büyük nimetlere kavuşmuş olur.
Yardım yapan kişi, hem dünyada hem de ahirette çok büyük nimetlere kavuşmuş olur.

Bir büyük karmaşa ruhu bunaltmış, zihinleri bulandırmış olabilir. Ellerimiz ağlayanları güldürmek için çok küçük de gelebilir. Ama hayatımızı sarıp sarmalayan kitabımız Kuran'ı Kerim ve ümmeti için kalbi titreyen Peygamberimiz hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde hayatımızda, nefes kadar yakınımızda.
Nereden başlamalı?
Toplumsal düzende oluşan aksaklıkları gidermeye, yeryüzünün mazlumlarını güldürmeye tek başımıza gücümüz yetmeyecektir elbette. Peki nereden başlamalı? Başlangıç noktamız Rabbimizin iman sahibi kalpleri yönlendirdiği nokta, bize verileni paylaşmak olmalı. Maddi imkânları, ürettiklerimizi, ürettiklerimizin karşılığını, kalbimizdeki merhameti, yüzümüzdeki gülümsemeyi paylaşmak...
Sadaka
Kelime, anlamı “gerçek olmak, doğruluk" olan “sıdk" kelimesinden türeyen sadaka, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. Verilen paradan, selamlaşmaya, güler yüzle sohbet etmeye kadar geniş bir amel dünyasını kapsaması bize, ihtiyacın maddi ve manevi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyor. Sahabileriyle sohbet eden Peygamberimiz, “Güneşin doğduğu her gün Müslüman'a sadaka vermek vaciptir" buyurdu. Sahabiler sordular, “Ey Allah'ın Rasulü! Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsa ne olacak?" Peygamberimiz, “Çalışır nafakasını sağlar ve bir kısmı ile de sadaka verir" buyurdu. “Buna gücü yetmezse ne olacak?" diye sordular. “O takdirde bedeni yardıma ihtiyacı olan kimseye yardım eder; bu, onun için sadaka olur" buyurdu. “Bunu da yapamazsa?" deyince, “O zaman insanları iyiye, güzele ve doğruya çağırsın. Hakk'a davet etsin ve nefsini başkalarına zarar vermekten korusun" diye cevap verdi.


Para ile ilişkisi
Rabbimiz Haşr Suresi 7. Ayette şöyle buyuruyor, “Mal, içinizde zenginlerin arasında dolaşan bir güç olmasın." İman sahibi tüm kalpleri, ellerinde olan maddi imkânları paylaşmaya çağıran bu ayet aslında Müslümanların da para ile kuracağı ilişkinin temelini veriyor. Kazandığınız her türlü maddi imkân aslında elimizde tuttuğumuz bir imtihan. Bu imtihanı paylaşarak geçebilir veya
zenginler arasındaki yeri korumak için de kullanarak kalabiliriz. Maddi genişliği de maddi darlık gibi bir imtihan saymak, atılacak ilk adım olmalı. Çünkü böyle düşünüldüğünde, Rabbimizin istediği için verdiğini ve istediği için aldığını bilerek, paylaşma adımları ardı ardına atılacaktır.
Büyük gün için
İman sahibi kalplerin, her nefesin hesabını vereceği, yeryüzünün hallaç pamuğu gibi atılacağı kıyamet sabahı gibi değişmeyen bir gündemi bulunuyor. Bu da her anı o sabaha hazırlanarak geçirmeye teşvik ediyor. İşte bu konudaki en büyük yardımcımız paylaştıklarımız. Bakara Suresi 195. Ayette ifade edildiği gibi, “Allah yolunda infak ediniz ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız. İyilik ediniz. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever." Bizler de verdiğimiz sadaka, yoldan kaldırdığımız bir taş, başkalarına zarar vermeden yaşadığımız her an, geçerken gülümsediğimiz çocuk, poşetini taşıdığımız dede, otobüste yer verdiğimiz bir anneyle hazırlanıyoruz büyük güne…


İyilikte çığır açmak
Milyonlarca mültecinin, evsizlerin, sokak çocuklarının olduğu bir dünyaya güç yetirebilir miyiz? Nereden başlamalıyız? Kimi seçmeliyiz? gibi sorular hep zihnimizde. “Bizim yardım ettiklerimiz dışında kalanlar ne olacak?" diye içimizden geçiriyoruz. Bu noktada yine Peygamberimiz ve sahabenin arasında geçen sohbet yolumuzu aydınlatıyor. Bir gün Peygamberimizin huzuruna ayakları çıplak ve kıyafetleri eskilikten yırtılmış bir grup geldi. Onların bu halini gören Peygamberimizin yüzünün rengi değişti. Hz. Bilal'den ezan okumasını istedi. Namaz kıldırdıktan sonra, “ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve kişi yarın için önceden ne getirdiğine baksın" diye başlayan Haşr Suresi'nin 18. Ayetini okuyup, “ Mümin, dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayından, hurmasından (yarım hurma bile olsa) sadaka vermelidir" buyurdu. Bunun üzerine Ensardan bir adam avucuna sığmayacak büyüklükte bir kese getirdi. Ondan sonra herkes birbiri ardından yiyecek-giyecek getirdi. İki küme yiyecek-giyecek birikti. Hz. Peygamber memnuniyetini belirtmek üzere 'Lâ ilâhe illallah' dedi ve “ Kim İslâm'da güzel bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edenlerin mükâfatı -amel edenlerinkinden hiçbir şey eksilmeksizin kendisine verilir" buyurdu. Buradan da anlaşılabildiği gibi, elimizin ulaştıklarından başlamalı. Tüm yoksulluklar için atılacak uluslararası adımlar için fikir üretirken, en yakın olduğumuz yerden başlamalı…
Kime vermeli?
İlim tahsili yapılan kişilere ve eğitimi verilen yerlere, gerek zekât, fıtra, adak ve akika, gerekse sadaka şeklinde yapılan yardım, insanı kazalardan belalardan korur. Sadaka, dünyada, sıhhat ve afiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur. Ayrıca farz olan cihad ve ilim yayma sevabına kavuşulur. Böylece yardım yapan kişi, hem dünyada hem de ahirette çok büyük nimetlere kavuşmuş olur.
Sadaka vermenin sevabını Peygamber Efendimiz şöyle ifade buyuruyor "Birine iyi şeyler öğretmek, kötülük yapmasını önlemek, sorana yol göstermek, sokaktaki zararlı şeyleri temizlemek, birer sadakadır." [Tirmizi]

Ramazan ilahileri
RAMAZAN
Ramazan ilahileri

Türkiye’den Gazze’ye milyon dolarlık yardım
RAMAZAN
Türkiye’den Gazze’ye milyon dolarlık yardım

Balıkesir'de mahalle iftarları devam ediyor
RAMAZAN
Balıkesir'de mahalle iftarları devam ediyor

Abone Ol Google News
Normal hayata ilk adım

Normal hayata ilk adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kararları açıkladı.
İşte FETÖnün gen haritası

İşte FETÖ'nün gen haritası

​Gerçek Hayat'tan arşivlik özel sayı.
DünyaOHALden çıkıyor

Dünya
OHAL'den çıkıyor

​Kısıtlamalar kademeli olarak gevşetiliyor.
Tek taraflı feshederiz

Tek taraflı feshederiz

​Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı.
Sisi’nin askerleri Libya’da!

Sisi’nin askerleri Libya’da!

​Mısırlı subaylar, Hafter kontrolündeki Tobruk'ta görüntülendi.
Hata yaparsak<br>en başa döneriz

Hata yaparsak
en başa döneriz

​Prof. Dr. Mehmet Ceyhan son durumu değerlendirdi.

Türkiye cazibe<br>merkezi olacak

Türkiye cazibe
merkezi olacak

​MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'dan umutlandıran açıklamalar.
YÖK'ten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Times'a ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden <br>yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.
Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.