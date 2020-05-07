Ramazan Korona testim pozitif, oruç tutabilir miyim?
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Koronavirüs testi pozitif olan bir kişi oruç tutabilir mi?

Korona testim pozitif, oruç tutabilir miyim?

Koronavirüs salgını sonrası Alo Fetva hattına yöneltilen sorular da değişti. Ramazan’da genelde, oruç, zekat, fitre hakkında bilgi alınırken bu sene, ‘Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim’ gibi sorular soruluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Müftülüğü’ne bağlı, dini konularda vatandaşların sorularını yanıtlayan “Alo Fetva” hattına Ramazan ayında en çok oruç, zekat ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sorular yöneltiliyor. Hattın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, ‘’Alo Fetva’’ hattının İstanbul Müftülüğü’nün Nuruosmaniye ek hizmet binasında hizmet verdiğini söyledi. Ramazan öncesinde hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiklerini belirten Yıldız, “Ramazan ayında hafta sonu gelebilecek soruları da düşünerek yine mesai saatleri arasında hizmet veriyoruz. Hafta içi 5 erkek, 5 kadın ve hafta sonu 3 erkek, 2 kadın sosyal mesafeyi koruyacak şekilde soruları cevaplıyoruz” diye konuştu.

10 HATA ÇIKARDIK

Yıldız, “Alo Fetva” hattının Ramazan ayında genelde yoğun çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti: “’Alo Fetva hattımız daha önce 6 hat ile hizmet veriyordu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın öngörüsü ile bu sayıyı 10’a çıkardık. Ramazan dolayısıyla zaten bir yoğunluğumuz vardı ama koronavirüs sebebiyle yoğunluğumuz çok daha fazla katlandı. Yeni hatlarla daha ulaşılabilir, erişilebilir olduk. Günlük olarak 700 ila 1000 arasında soruyu cevaplıyoruz. Görevlilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun verdiği fetvalara göre sorulara cevap veriyor. Bugünlerde ‘Alo Fetva’ hattına en çok oruç, zekat ve koronavirüsle alakalı sorular yöneltiliyor.”

MEAL OKUYARAK HATİM OLUR MU?

  • Bu yıl zekatla ilgili soruların çok arttığını belirten Yıldız, “Alo Fetva” hattına gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı: “Hattımıza ‘Göz damlası orucu bozar mı?’, ‘Fitre ve fidye miktarı ne kadar?’, ‘Spreyler orucu bozar mı?’, ‘Koronavirüs testim pozitif çıktı, oruç tutabilir miyim’, ‘Fitremi şimdi verebilir miyim?’, ‘Torunuma zekat verebilir miyim?’, ‘İnsülin iğnesi orucu bozar mı?’, ‘Meal okuyarak hatim olur mu?’, ‘Kitle iletişim araçları vasıtasıyla yapılan mukabele ve hatimler geçerli olur mu?’, ‘Evde teravih namazını kaç rekat kılabilirim?’, ‘Fidye farklı ihtiyaç sahiplerine verilebilir mi?’, ‘Ailemde engelli birey var oruç tutamıyor, fidyesini vermem gerekiyor mu?’ gibi gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor.”

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