Mevlevi Tekkesi geleneği sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki Mevlevi Tekkesi’nin önünde her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar geleneği sürdürülüyor. İftara KKTC vatandaşlarının yanı sıra yabancı öğrenci ve işçiler de yoğun ilgi gösteriyor. Mevlevi Tekkesi’nin önünde günde 400 kişiye iftar veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi, cumartesi akşamları ayrıca Hala Sultan Camisi ve Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi başta olmak üzere KKTC’nin farklı bölgelerinde halka açık iftar hizmeti sunuyor. Vakıf, Türk ve başka ülkelerden gelen ve KKTC’de eğitim gören öğrencilere de iftar veriyor.