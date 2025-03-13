Öğrencilerden Ramazan Risalesi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Ramazan Risalesi" okuyucularla buluştu. Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında hazırlanan risalede, Ramazan'ın manevi atmosferini öğrencilerin gözünden anlatan şiir, hikaye, hatıra ve deneme türündeki yazılar ile resimler yer aldı. Ramazan'ın her günü için özel hazırlanan 29 yazıdan oluşan risalede, öğrencilerin duygularını ve gözlemlerini içeren görsellere de yer verildi. Ramazan'ın ruhunu, çocukların edebi yeteneği ve duyarlılığıyla buluşturan, toplumun geleneksel değerlerini koruyup geleceğe aktarma misyonu taşıyan risaleye, dijital olarak da ulaşılabiliyor.