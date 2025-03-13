Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Öğrencilerden Ramazan Risalesi

Öğrencilerden Ramazan Risalesi

04:0013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan "Ramazan Risalesi" okuyucularla buluştu. Geleceğin Yazarları Projesi kapsamında hazırlanan risalede, Ramazan'ın manevi atmosferini öğrencilerin gözünden anlatan şiir, hikaye, hatıra ve deneme türündeki yazılar ile resimler yer aldı. Ramazan'ın her günü için özel hazırlanan 29 yazıdan oluşan risalede, öğrencilerin duygularını ve gözlemlerini içeren görsellere de yer verildi. Ramazan'ın ruhunu, çocukların edebi yeteneği ve duyarlılığıyla buluşturan, toplumun geleneksel değerlerini koruyup geleceğe aktarma misyonu taşıyan risaleye, dijital olarak da ulaşılabiliyor.



#Aktüel
#Ramazan
#MEB
#Eğitim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı ne zaman 2025: Bayrama kaç gün kaldı? Tatil kaç gün olacak?