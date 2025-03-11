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Hoparlörlü muhtar sahura böyle kaldırıyor

Hoparlörlü muhtar sahura böyle kaldırıyor

13:5611/03/2025, Salı
DHA
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Muhtar Korucu, vatandaşların kendisini takdir ettiğini söyledi.
Muhtar Korucu, vatandaşların kendisini takdir ettiğini söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Muhtar Tekin Korucu, sahura uyandıracak davulcu gelmeyince taşınabilir hoparlörden davul sesi ve maniler açıp, cadde cadde dolaşarak mahalleliyi uyandırmaya başladı.

Korkuteli'ne bağlı Aşağıpazar Mahallesi Muhtarı Tekin Korucu, ramazan ayında davulcu gelmeyince halkı sahura kaldırmak için kendince bir çözüm buldu. Taşınabilir bir ses sistemi edinen Muhtar Korucu, davul ve manilerden oluşan bir müzik çalma listesi oluşturdu. Bu listeyi ses sistemine yükleyen Korucu, sahur vakti elinde hoparlörle cadde cadde dolaşıp, mahalleliyi sahura kaldırıyor.

Mesajlardan telefonu kilitlendi

Tekin Korucu, "Mübarek ramazan ayının 4'te 1'ini bitirmemize rağmen mahallemize sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi. Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve güzel mani sesleri yükleyerek vatandaşlarımı sahura kaldırdım. Yeni nesil de bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi. Telefonum kilitlendi, 'Muhtarım bizim sokaktan da geçer misin' mesajlarına cevap veremez oldum. Mahallem için gecemi gündüzüme katıp çalışmaya devam edeceğim. Ama sahur için ramazan davulcusu arkadaşlarımızı sokaklarımızda görmek istiyoruz" dedi.



#Ramazan
#Oruç
#Sahur
#İftar

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