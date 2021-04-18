Ramazan Pakistanda Türk mimarın imzasını taşıyan eser Faysal Camisi
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RAMAZAN HABERLERİ

Pakistan'da Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, projesi Türk mimar Vedat Dalokay'a ait olan, yapımına 1976'da başlanarak 10 yılda tamamlanan Faysal Camisi, dünyanın en büyük camileri arasında yer alıyor

Haber Merkezi AA
Pakistanda Türk mimarın imzasını taşıyan eser: Faysal Camisi
İnşaatı 1976 yılında başlayan cami 1986'da tamamlandı.

Türk mimar Vedat Dalokay tarafından projesi çizilen, dünyanın en büyük camileri arasında yer alan Faysal Camisi, İslamabad'ın ve Pakistan'ın sembolü olarak dikkati çekiyor.

Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın, 1966'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ziyaretinde gündeme gelen proje çerçevesinde, 1969'da proje yarışması düzenlendi.

Yarışmada 43 ülkeden 17 proje arasından Türk mimar Vedat Dalokay'ın çizimi, Pakistan Hükümeti'nin ödülüne layık görüldü.

Kral Faysal'ın 120 milyon dolarlık bağışıyla yapılan ve inşaatı 1976 yılında başlayan cami 1986'da tamamlandı.

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Pakistan'ın klasik cami mimarisinden farklı olan Faysal Camisi, bugün 100 bin kişiyi bulan kapasitesiyle Müslümanların kalabalık halde namaz kılabildiği önemli ibadethanelerden biri olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda, Pakistanlılar ve turistler için şehrin buluşma noktası olan caminin çevresinde, hediyelik eşyaların satıldığı bir alan da bulunuyor.

Ziyaretçilerin avlusundan başlayarak ayakkabısız alındığı caminin içine namaz vakitleri haricinde girişe izin verilmiyor.

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İslamabad'ın kuzeyinde bulunan Margala Tepeleri Milli Parkı'nın da eteklerinde yer alan camide üst düzey güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Ramazan ayıyla birlikte yoğunluğun arttığı camide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri de dikkati çekiyor.

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