Ramazan sokağı ilk günden yoğun ilgi gördü

Şanlıurfalıların Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeleri için 30 gün boyunca çeşitli konserler, söyleşiler, buluşmalar ve benzer etkinlikler düzenleyecek olan büyükşehir belediyesi, Ramazan sokağını da tamamlayarak halkın hizmetine sundu. Eski Ramazan ayı dönemlerini esas alarak hazırlanan Ramazan sokağında, yetişkinlere yönelik kitap, hediyelik eşya ve yöresel ürünler gibi reyonlar yer alırken, çocuklara yönelik ise elmalı şekerler, pamuklu şekerler ve birbirinden eğlenceli oyun grupları ön plana çıktı. Daha ilk günden vatandaşların akın ettiği Ramazan sokağında çocuk gülücükleri manevi ortamla birleşirken, Şanlıurfalılar uygulamadan dolayı büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Vatandaşlar akın etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilk iftar programında şehit aileleri ve gazilerle birlikte oruç açan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilerleyen saatlerde eşi Sema Çiftçi ile birlikte Ramazan sokağına gelerek stant açan işletmelerle ve vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara elmalı şeker de dağıtan Çiftçi, daha sonra konser alanında düzenlenen etkinlikleri izledi. Burada Filistin halkına yönelik yapılan zulmü kınayarak konuşmasına başlayan Çiftçi, "Biz, birlikte büyük bir aileyiz. Allah beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Bu yıl da büyükşehir belediyemizin buluşmalarına halkımızın bu derece ilgisinin yaşanması bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Halkının ne istediğini anlayabilen bir büyükşehir kadrosu vatandaşlarına hizmetin de en iyisini sunmanın gayreti içerisinde" diye konuştu.