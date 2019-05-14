Ramazan İddiasız öncü Niksar Ulu Cami
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RAMAZAN HABERLERİ

İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan ve Melik Gazi Cami adıyla da anılan Niksar Ulu Cami, Anadolu'daki ulu camilerin en eski örneklerinden biridir. Dânişmendliler'in Niksar'a armağanı olan ulu cami, Nizâmeddin Yağıbasan'ın saltanatı sırasında 1145 yılında inşa edilmiştir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ulu cami 1145 yılında inşa edildi.
Ulu cami 1145 yılında inşa edildi.

Büyük Selçuklular adına Anadolu'nun önemli bir kesiminde fetih faaliyetlerini yürütmüş olan Dânişmendliler, hüküm sürdükleri Amasya, Tokat, Niksar, Sivas ve Kayseri çevresinde birçok mimari eser meydana getirmişler. Bu eserler; malzeme, teknik, tasarım ve süsleme açısından iddiasız yapılar olmuş ancak Anadolu Türk mimarisinin doğuş devresinde kendi kimliğini belirlemeye yönelik ilk örnekleri teşkil etmişler. Bunlardan birisi de Niksar Ulu Camii'dir.
Yapı, Anadolu Türk mimarisinde çok destekli, ahşap çatılı eski tip cami tasarımının gelişmesi sonucunda ortaya çıkan ve 14. yüzyılın sonlarında Bursa Ulu Camii ile en olgun örneğini veren, bağımsız örtü unsurlarıyla donatılmış çok mekânlı cami tasarımının en erken uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor. Niksar Ulu Camii'nin derinliğine gelişen dikdörtgen planlı harimini sınırlayan duvarlar moloz taşlarla inşa edilmiş. Harim enine beş, derinliğine yedi tane olmak üzere toplam otuz beş adet değişken boyutlu, bağımsız örtü sistemine sahip. Bu mekân birimlerinin köşelerinde yükselen kesme taş pâyelere sivri kemerler oturuyor. Bu kemerler mihrabın önünde ve harimin ortasında kubbeleri, diğer yerlerde de çapraz tonozları taşıyor. Mihrap önü kubbesi dışarıdan onikigen kasnaklı piramit şeklinde bir külâhla örtülmüş. Harimin merkezindeki kubbenin altında mahfil niteliğinde bir seki meydana getirilmiş. İki kubbe dışında düz toprak damla örtülü olduğu anlaşılan cami, günümüzde kiremit örtülü bir ahşap çatı altına alınmış şekilde bulunuyor.

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İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Niksar Ulu Camii, Anadolu'daki ulu camilerin en eski örneklerinden biridir.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Derinliğine dikdörtgen plânlı olarak gelişen cami moloz taşlarla inşa edilmiş. Mihrap önü kubbesi de dışarıdan onikigen kasnaklı piramit şeklinde bir külâhla örtülmüş.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Dış cepheleri moloz taşla örgülü payandalarla desteklenmiş.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Caminin küçük bir son cemaat yeri var.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Taç kapı içerideki mihrapla aynı düzenlemeye sahip.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Niksar Ulu Camii, Anadolu Türk mimarisinde çok destekli, ahşap çatılı eski tip cami tasarımının gelişmesi sonucunda ortaya çıkan ve 14. yüzyılın sonlarında Bursa Ulu Camii ile en olgun örneğini veren, bağımsız örtü unsurlarıyla donatılmış çok mekânlı cami tasarımının en erken uygulamalarından biri olarak kabul ediliyor.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Caminin harimi enine beş, derinliğine yedi tane olmak üzere toplam otuz beş adet değişken boyutlu, bağımsız örtü sistemine sahip. Bu mekân birimlerinin köşelerinde yükselen kesme taş pâyelere sivri kemerler oturuyor.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Taş payelere oturan kemerler, mihrabın önünde ve harimin ortasında kubbeleri, diğer yerlerde de çapraz tonozları taşıyor.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Harimin merkezindeki kubbenin altında mahfil niteliğinde bir seki meydana getirilmiş.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Harimin merkezindeki kubbenin içten görünüşü.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Niksar Ulu Camii harimi.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Cami harimindeki payeler, kemerler ve tonozlar.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Taş mihrap ve ahşap minber.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Ahşap minber.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Ahşap minber kanadı.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Caminin taş mihrabı taç kapısıyla aynı düzenlemeye sahip. Mihrap nişinin içinde ikinci bir niş bulunuyor.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Mihrap nişinin içindeki ikinci küçük niş.
İddiasız öncü: Niksar Ulu Cami
Mihrap kavsarası.
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