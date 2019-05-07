Sağlıklı bir Ramazan geçirmenin 10 yolu

Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan ayını daha kolay geçirmek ve vücudun iyileşmesi için bu mükemmel fırsatı kaçırmamak adına şu önerilerde bulundu:
- - Mutlaka sahur yapın. Sahurda kahvaltılık ürünler, az yağlı etler veya çorba yiyin.
- -Sahurda meyveyi tercih etmeyin.
- - Sahurda bol bol su için.
- - Ramazan pidesinde dikkat edin yalnızca iftarda ve az miktarda yiyin.
- - Orucunuzu açarken çok fazla su içmeyin 1-2 bardaktan fazla su beslenmenizi engeller.
- - Orucunuzu biraz zeytin, hurma veya bademle açtıktan sonra en az 5-10 dakika dinlenin, biraz hareket edin.
- - Ana yemeklerden başlayarak iftarınızı yapın.
- - Tatlı yiyecekseniz Ramazan’ın sultanı güllacı tercih edin.
- - Kafeinli içecekler sıvı kaybına neden olacağından çay, kahve, kolalı içecekleri çok fazla içmeyin.
- - İftardan sonra mutlaka hareket edin, imkanınız varsa teravih namazına gidin ve yürüyüş yapın.