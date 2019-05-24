Ramazan Türkiyenin yardımlarıyla paylaşmayı öğreniyoruz
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RAMAZAN HABERLERİ

Türkiye’nin yardımlarıyla paylaşmayı öğreniyoruz

Türk sivil toplum kuruluşlarının karşılık beklemeden yaptıkları iyilik ve hayırlar birçok Nijeryalı için örnek teşkil ediyor. Nijerya’da su kuyusu açan, öğrenci yetiştiren ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden Türklerin çalışmaları sayesinde paylaşmayı öğrendiklerini söyleyen İmam Ebubekir İbn Ebubekir, “Türklere, bize yardımlaşmayı öğretmelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk sivil toplum kuruluşlarının insanı yardımları örnek teşkil ediyor.
Türk sivil toplum kuruluşlarının insanı yardımları örnek teşkil ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya’da Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen insani yardımlar birçok Nijeryalı için örnek oluyor.

Ülkenin pek çok bölgesinde gıda paketi dağıtan, su kuyusu açan ve eğitim faaliyetleri düzenleyen Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ihtiyaç sahibi Nijeryalılara ulaşırken birçok Nijeryalı için de ufuk açıyor.

ZENGİNLER PAYLAŞMAYI BİLMİYOR

Abu Kuhafa Cami İmamı Ebubekir ibn Ebubekir, “Oruç tutan insanı doyurmak çok sevap, ancak Nijeryalıların çoğu bunu yapmıyor. Türklerin burada yaptıkları yardımlarla çoğumuz paylaşmayı öğreniyoruz” dedi.

Türklerin birkaç senedir Ramazan ayında kendilerine iftar için yemek dağıttığını anlatan Ebubekir, “Nijerya’da çok zengin insan var, su kuyusu açabilir veya halkı için yardımlar yapabilirler ancak, paylaşmayı bilmedikleri için sadece kendilerini düşünüyorlar. Ama Türklerin yaptığı yardımlar, buradaki insanların düşüncelerini değiştiriyor ve onları da kendi halkı için bir şeyler yapmaya zorluyor” diye konuştu.

ÖNCE KOMŞUMUZLA PAYLAŞIYORUZ

Ülkelerinden kilometrelerce uzakta Nijerya’da su kuyusu açan, öğrenci yetiştiren ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden Türklerin çalışmaları sayesinde paylaşmayı öğrendiklerini dile getiren Ebubekir, “Bir yabancı bize yardım ediyorsa biz de elimizdekileri, ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesela iki tane hurmaya sahip olan bir kişi, yanındakiyle paylaşmayı çalışıyor” dedi.

Ebubekir, “Türklere, bize yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretmelerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

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Biz neden yapmayalım

  • Çiftçi Hacer Osman da, “Türkler bize su kuyusu açarak yardım etti, biz de bu suyu komşu köylerle paylaşacağız” diye konuştu. Nijerya’da ekonomik durumu iyi olan çok fazla insan olduğuna dikkati çeken Osman, birçoğunun ülkedeki ihtiyaç sahibi insanlarına yardım etmekten kaçındığını söyledi. Türklerin yardımseverliklerini örnek aldıklarını ifade eden Osman, şunları kaydetti: “Çok şükür yardımsever Türkler, uzaktaki ülkelerini bırakarak bize yardım etmek için buraya kadar geldiler. Hem bize yardım ediyorlar hem de birbirimize yardım etmemiz gerektiğini bize anlatıyorlar. Türkler bize böyle bir iyilik yapıyorsa neden elimizdekini komşumuzla paylaşmayalım. Ayrıca su kuyusu dışında bize bu mübarek ayda gıda yardımlarında da bulundular. Allah onlardan razı olsun.”

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