Ramazan Vatan nöbetinde sahur
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İMSAKİYE 2019
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Vatan nöbetinde sahur

Mardin’de terörle mücadelede güvenlik güçleriyle omuz omuza veren korucular, elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahuru yaptı. Sahuru sırayla mevzide yapan güvenlik korucuları, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.
Korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Mardin-Diyarbakır karayolunda bin 100 rakımlı Akbağ Tepesi’nde görev yapan güvenlik korucuları vatan nöbetindeki ilk sahur heyecanını yaşadı. Üs bölgesinde bazı güvenlik korucuları terör tehdidine karşı mevzilerde nöbetini sürdürürken, dinlenmekte olan diğer korucular ise sahur sofrası hazırladı.

Ramazan’ın ilk sahurunu üs bölgesinde sırayla yapan korucular, vatanın bekası ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Korucubaşı Celalettin Çakas, her şartta gururla 27 yıldır koruculuk yaptığını belirterek, Ramazan ayının bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Ramazan ayının ilk sahurunu görev arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını kaydeden Çakas, “Yemeğimizi yedikten sonra görevimizin başına geçeceğiz, nöbetteki arkadaşlarımız da gelip sahur yapacak. Karakol komutanımız, kaymakamımız, valimiz sağ olsun hep yanımızdalar. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. Her zaman görevimizin başında olacağız” dedi.

Korucu Mecit Başçı da terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı ve şöyle dedi: “Her zamanki gibi şimdi de görevimizin başında olmaktan gururluyuz. Devletimizi koruyoruz. Biz buradayız. Sahur olsa bile gözümüz nöbet yerimizde.”

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de güvenlik korucularının bölgede gece, gündüz, yaz, kış demeden her zaman görevlerinin başında olduğunu kaydederek, teröre karşı dik duruşlarından kesinlikle taviz vermeyeceklerini söyledi.

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